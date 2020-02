Francia sucumbe a la práctica del sable láser

Esta disciplina ligada al universo de Star Wars cuenta en Francia con unos 1.200 adeptos. La Federación Francesa de Esgrima la reconoció en 2018 como un deporte oficial.

No es un chiste, tampoco una “fake”, ni un deporte venido de una galaxia lejana. Muchos en Francia se toman muy en serio esta nueva actividad deportiva creada en Estados Unidos en 1997. El combate con sable láser se practica en unos 100 clubs afiliados a la Federación Francesa de Esgrima, la primera federación a nivel mundial en darle un reconocimiento oficial.



Algunos adeptos son antiguos practicantes de esgrima o de deportes de combate, como el judo o incluso la capoeira. Sin embargo, el sable láser tiene sus propias reglas y necesita un aprendizaje particular.



En el duelo con sable láser dura tres minutos y los puntos se obtienen tocando al adversario. El primero que alcance 15 puntos gana el combate. La cantidad de puntos depende de la parte del cuerpo. Los toques en la cabeza o el torso, por ejemplo, valen cinco puntos.



Los sables no son por supuesto de láser, sino réplicas del arma por excelencia de los Jedi, hechas con policarbonato de alta resistencia. Tampoco hacen el ruido característico que se escucha en la saga de Georges Lucas. Pero los combates pueden resultar tan impresionantes como en el cine por los movimientos y la rapidez de los duelos.



Francia contaba en 2018 con unos 1.200 adeptos a este deporte, no sólo “geeks” o amantes de las películas de Star Wars. También hay quienes no son fanáticos de la serie intergaláctica, pero encuentran en este deporte una forma de hacer ejercicio y divertirse.



Los más disciplinados y expertos participan en las competencias locales y regionales. Los “maestros” del sable láser pueden pretender al título del Open France, cuya 5ª edición se llevará a cabo el 23 y 24 de mayo de 2020, en París. El campeón nacional es actualmente Sebastien Bérard.



