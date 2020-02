Macronistas esperan ganar alcaldía de París con ex ministra Buzyn

Tras el retiro del candidato del partido de Macron a la alcaldía de París por un video sexual, Agnès Buzyn se lanza a la conquista de la capital. En el ministerio de la Salud, ella se ocupaba de la crisis del coronavirus, el proyecto de reforma de las pensiones y la crisis en los hospitales, entre otros.

A un mes de las elecciones municipales, en medio del sismo político causado por el retiro de Benjamin Griveaux, candidato del partido oficialista La República en Marcha (LREM), Agnès Buzyn abandona este lunes el ministerio de la Salud para tratar de conquistar la alcaldía de la capital.



París, que dio un fuerte apoyo a Macron en las elecciones presidenciales de 2017, es la joya de la corona de los próximos comicios municipales. El mandatario apuesta a un triunfo en esta ciudad para superar la profunda crisis que atraviesa su partido tras el retiro de su candidato por un video sexual.



Pero también corre el riesgo de no ganar la alcaldía y perder a una ministra destacada.

A pesar de ser un peso pesado del gobierno, la candidatura de Buzyn ha sido criticada, entre otros, por Fabrice Pelloux, presidente de la Asociación de Médicos de Urgencias de Francia.

"Cuando uno es el capitán, no abandona el barco en medio de la tormenta de una epidemia. Ella también se ocupa del dosier de las pensiones y de la crisis de los hospitales, que también es importante. Y ella se va a conquistar una alcaldía… yo, sinceramente, no entiendo", dijo Pelloux.



También ha causado sorpresa el giro de 180 grados que dio Buzyn con respecto a su candidatura en un lapso de 24 horas. Porque ella anunció el sábado su decisión de ser candidata a la alcaldía de País diciendo que lo hacía "de todo corazón, con seriedad, compromiso, determinación, para ganar".



Pero la víspera, en una entrevista a la radio pública, había dicho que no podía ser candidata en razón de una agenda de ministra de la salud "muy pesada" y de la "sobrecarga de trabajo" por el coronavirus.



Una portavoz de la presidencia precisó que era Buzyn la que había pedido a Macron dejarla lanzarse en la campaña de las municipales, y no lo contario, lo que muchos analistas y políticos sospechan.



La abrupta retirada de Buzyn, a un mes de los comicios municipales que se realizarán a dos vueltas los próximos 15 y 22 de marzo, puso de cabeza al partido oficialista ya que la fecha límite para la inscripción de candidatos concluye el 27 de febrero.



La ministra Buzyn ha resistido también durante meses protestas y huelgas por parte del personal sanitario, que exige mejoras laborales.



Médico especialista en leucemia y en trasplante de médula, Buzyn era desconocida hace tres años cuando entró al gobierno tras la elección de Emmanuel Macron. Desde entonces se ha afirmado como una figura del macronismo y, recientemente, la irrupción de la epidemia del coronavirus la colocó en primera línea.

