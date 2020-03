Algunos servicios de cuidados intensivos están saturados por Covid 19

En el hospital de Mulhouse, en el Alto Rhin, las camas con cuidados intensivos son cada vez más escasas en razón del número creciente de pacientes con formas graves del Covid 19 que es urgente hospitalizar. Responsables de la región francesa Gran Este lanzan un llamado de alerta.

Anuncios Lee mas

Algunos de los pacientes con el Covid 19 tienen que ser hospitalizados de urgencia tras haber desarrollado formas graves de la enfermedad pero los hospitales de algunas regiones francesas comienzan a no dar abasto.

Éste es el caso en Mulhouse, capital del departamento del Alto Rhin, al este de Francia, cerca de las fronteras con Alemania y Suiza.

"La situación se ha agravado de manera significativa en los últimos tres días. Hemos hospitalizado pacientes cuya gravedad aumenta a diario. El hospital ha transformado 135 camas para acogerlos, pero estamos llegando al tope de acogida de los enfermos del Covid 19", dijo a France Inter Marc Noizet, jefe del servicio de urgencias del hospital de Mulhouse Gran Este.

Desde hace 48 horas, en ese hospital los servicios médicos constatan también "la creciente llegada de pacientes con criterios de gravedad extrema. Hoy, por ejemplo, ocho pacientes necesitaron una ventilación mecánica y por tanto camas en cuidados intensivos. Estas camas de cuidados intensivos, a pesar de los esfuerzos de organización que se han hecho en el hospital, comienzan a escasear. Hay cada vez menos camas de éstas disponibles", agrega Noizét.

Según el responsable del servicio de urgencias del hospital de Mulhouse, en esa población y en Colmar "los hospitales están cada vez más saturados" y por eso "estamos obligados a transferir a nuestros enfermos al exterior de nuestra región. Hay una verdadera problemática con respecto a las camas en cuidados intensivos, así como sobre el material necesario para tratar a estos pacientes graves", concluye Noizet.

Josiane Chevalier, prefecta de los departamentos del Alto y Bajo Rhin, constata también "un número creciente de personas contaminadas" y agrega que "la capacidad de los servicios de cuidados intensivos están saturados en el Alto Rhin y mucho más en el Bajo-Rhin".

La región del Gran Este forma parte de los principales focos de propagación del coronavirus en razón, según explica la prefecta, "de una concentración evangélica que tuvo lugar en el Alto Rhin, a la que asistieron más de 3.000 personas, durante la cual no se tuvieron en cuenta las medidas de protección. En otras palabras, se hizo exactamente lo que no había que hacer. Ahora estamos pagando muy caro no haber tenido en cuenta esas reglas de base", agrega Chevalier.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo