[Parte 2] Sobrevivir al confinamiento: seguir con la escuela en casa

Segundo episodio de nuestra serie #quédatencasa, o cómo quedarse encerrados y sobrevivir en el intento. En esta ocasión, los consejos de expertos en educación para mantener el aprendizaje de los niños y no tan niños.

Los libros ya invadieron la mesa del comedor, las crayolas el suelo de la sala, los pinceles se están secando en el fregadero de la cocina y usted ya ni se acuerda del teorema de Pitágoras... Las autoridades han dejado muy claro que no son vacaciones, que el aprendizaje sigue, y que al mismo tiempo, los padres no somos maestros.

Entonces, ¿cómo resolvemos la ecuación para evitar la atrofia neuronal ? Es lo que se pregunta Maria Gonzalez Huerta que vive en región parisina: "Entiendo el cierre de escuelas como una medida de prevención pero en realidad. Pero en realidad va a ser bastante difícil llevar a cabo y mantener ocupados a mis chicos, tengo tres [de 9, 15 y 17 años] y hacer que trabajen, que se concentren en sus materias".

A esta dificultad se suman los desafíos de la educación virtual : poder acceder a las clases en línea o a las tareas o que haya lo necesario en casa para aprender correctamente.

Reglas y horarios en confinamiento

Pero que los aprendices sean pequeños, o no tanto, hay ciertas pautas que se pueden aplicar a todos desde el kinder hasta el bachillerato:

"Lo más fácil para niños y adultos es establecer una serie de reglas, normas y rutinas con un horario específico o sin horario. No imponerse horarios permite evitar cierta rigidez y frustraciones. Ya que estas medidas son algo nuevo para los niños también pues por qué no establecer esta rutina entre todos, así todos participan", recomienda Almudena Palacios, ex maestra de escuela y experta en crianza positiva.

En este vídeo, que pueden ver a continuación, detalla un día "tipo" que va desde la hora de levantarse hasta la hora de acostarse.

Esta estructuración del día, que sigue más o menos las costumbres habituales, la recomiendan también profesores y psicólogos. Para esto, se sugiere fraccionar el tiempo, un poquito de estudio y un poquito de otra actividad. De 15 minutos en kinder, a 30 minutos para los más grandes y hasta dos horas para los adolescentes. El Coronavirus es una oportunidad para adquirir cierta disciplina en casa.

Y para lograr disciplinarse, Internet es, aunque no lo crea, nuestro aliado : encontramos ideas de actividades en sitios especializados y recursos académicos originales siempre y cuando no se dejen tabletas o celulares sin supervisión y que los chicos sean mayores de 5 años.

Lejos de las pantallas, se puede aprender haciendo tareas domésticas como cocinar en donde se aplican las matemáticas, por ejemplo, y se aprende la paciencia.

Para que no perdamos la nuestra, los expertos nos sugieren ser flexibles. ¿Difícil equilibrio no? Es la técnica que aplica Daniela Tayupanta -madre de dos de 6 y 4- confinada en Madrid desde hace varios días: "Hicimos plastilina casera, hemos pintado, hicimos rompecabezas, los deberes, nos han mandado videos de la escuela y los estamos viendo, vimos teatro. Dejan la casa hecha un desastre pero lo más importante es que no quieran salir".

Como con el teletrabajo confinado, pretender que el día se va a desarrollar tal y como se pensó es una ilusión. Lo que sí es indispensable - sin importar la edad- es la lectura y que sigan utilizando lápices y papel. `

Les dejamos unas cuantas ideas de actividades y de recursos pedagógicos►

