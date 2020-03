[Parte 3] Sobreviviendo al confinamiento: los fantasmas de la soledad

Encontrarse solos durante la cuarentena puede hacer surgir demonios internos difíciles de domar. Les ofrecemos algunas reflexiones para tomar con filosofía el encierro con uno mismo en esta nueva entrega de "sobreviviendo al confinamiento".

Si algunos tienen que enfrentar la cuarentena muy pero muy acompañados, otros la pasan con ellos mismos. Una experiencia delicada para Miguel Benasayag psicólogo e investigador: "El infierno no solamente son los otros, sino que también es uno mismo. El primer problema que van a tener muchos millones de personas es que pasan de un ritmo intenso de estimulaciones permanentes donde funcionan como con un exoesqueleto, o sea que son mantenidos desde afuera, y de repente desaparece y tienen que organizarse. Para la mayor parte de nuestros contemporáneos es muy difícil, sobre todo en la era de las redes sociales".

Exoesqueleto en el armario

Laurent Barelier está tratando de encontrar un nuevo equilibrio ahora que su exoesqueleto está en el armario. Urbanista, desde el comienzo de la cuarentena en Francia teletrabaja tres días a la semana en su departamento parisino en donde vive solo. Por el momento, cuenta a RFI, que no siente la soledad porque está permanentemente conectado con amigos y familia. Está tratando de encontrar un nuevo ritmo para apropiarse esta vida cacera y poder seguir con su vida laboral. "Pero sí me siento mal de no poder salir, de verme con gente fuera, además que no me gusta mucho estar en casa", dice.

Admite, además, que le está costando concentrarse en sus tareas, el teléfono acapara su atención: "A mi familia le llamaba una vez a la semana, ahora nos hablamos todos los días. Creo que voy a hablarle a amigos que no he visto desde hace mucho tiempo".

"Me dejo invadir por el celular"

Esta necesidad de estrechar lazos que ha surgido en estos momentos de duda, tiene otra faceta. La hiperconectividad, analiza Benasayag, también es una manera de escapar. Laurent Barelier explica que a cualquier hora puede estar leyendo, le entra un mensaje y deja de lado la lectura. "Por no pensar demasiado en mí mismo y por no estar en la introspección me dejo invadir por el celular, por cualquier cosa que pasa por la calle porque no quiero pensar en eso".

"La soledad no se la inventó el Coronavirus"

Es lo que Sebastián Villamizar Santamaría, doctorante en sociología del Cuny Graduate Center espera que transforme la pandemia: "La soledad no se la inventó el Coronavirus. Mi apuesta política es que el distanciamiento físico no sea un aislamiento social. Aunque estemos separados de las otras personas con las que interactuamos diariamente, eso no quiere decir que no podamos tender puentes, ni construir otras formas de estar en sociedad y de tener grupos de apoyo".

Sebastián Villamizar Santamaría sugiere que remplacemos el individualismo por una nueva solidaridad comenzando por nuestro propio edificio, ayudando a los más frágiles y ofreciendo compañía, aunque sea a un metro de distancia. Propone también volcarse hacia la cultura virtual y apoyar entidades culturales cuyas finanzas probablemente no sobrevivirán al aislamiento sin un empujón.

Esta nueva solidaridad puede ser, de igual manera, un buen remedio al aburrimiento, compadre de la soledad. "Un sentimiento al que no estamos acostumbrados", explica agregando que 'la economía de la atención' no nos deja explorar el aburrimiento sano y creativo.

Dar una receta única contra la soledad seria muy arriesgado, pero les podemos ofrecer el optimismo de Laurent Barelier: "Tengo que aceptar que es un momento para reflexionar, por eso tengo libros, películas. Creo que está mejor porque estimula la imaginación y es otra forma de pensar en sí mismo".

Pues a imaginar, a leer y a reflexionar se ha dicho. Y si necesita una pausa de usted mismo, en línea existen mil y un comunidades que están organizando reuniones a distancia sobre todos los temas posibles e imaginables.

