[Episodio 5] Sobreviviendo al confinamiento: mantener el lazo con los ancianos

La cuarentena deja a nuestros ancianos aislados, une población altamente vulnerable. Pero no solo se trata de salud. Mantener el contacto con ellos puede ser cuestión de vida o muerte.

Anuncios Lee mas

Los abuelos que están lejos están acostumbrados a convivir con los suyos a través de pantallas, a abrazarse a la distancia. Con la crisis del Covid-19, muchas personas mayores se han unido a ese club virtual y se han visto obligadas a tomar un curso acelerado de nuevas tecnologías.

Aislados por razones de salud o por precaución, algunos- los que son activos y autónomos- están programando la hora del cuento con sus nietos o ayudando de lejos con las tareas.

Pero para los más mayores que viven en ancianatos, esto no es siempre una opción, además que las visitas familiares han sido interrumpidas.

Ignacio Sánchez es el responsable en España de PapyHappy, una plataforma que compara cualitativamente residencias de ancianos: "Hay que pensar en cómo les está afectando no solo la enfermedad sinon también el miedo, por ser una de las poblaciones más impactadas, con la soledad que esto conlleva".

A pesar de todo, la distancia física no es un obstáculo infranqueable. Ignacio Sánchez nota en su entorno como brotan iniciativas en su grupo para poder comunicarse con las residencias.

Se trata de "revistas personalizadas que llegan hasta las personas mayores como con Famileo [una revista familiar que se crea en línea y llega hasta nuestros abuelos], cartas que se envían todos los días a las personas mayores conocidas o no conocidas. La intención es explicar lo que hacemos cada día, cómo nos vamos motivando para que la soledad desaparezca".

Las indispensables "terapias de cuidado"

Para mantener el vínculo, el rol del personal es invaluable. Los residentes de un hogar de ancianos en Burgos, en el norte de España, mandan, por ejemplo, mensajes vía Facebook a sus familiares gracias a las personas que los cuidan.

Y claro, una simple llamada telefónica puede ser de mucho consuelo. Pero, obviamente no reemplazará el contacto físico.

"Es verdad que hay un desbordamiento generalizado y ahora se prioriza el cuidado paliativo y que no haya contagio. Pero en la mayoría de residencias que visitamos siempre hay terapias de cuidado que van más allá del cuidado físico", agrega. En este momento su tarea principales la de calmar miedos.

Sin embargo, muchos no benefician de estas "terapias de cuidado" y esto ya era el caso mucho antes del Coronavirus. Jean-Luc Roos es ortofonista, terapeuta del lenguaje escrito y oral en Estrasburgo, una de las zonas más afectadas por el virus en Francia.

Se especializa en las enfermedades neurológicas ; sus pacientes ya mayores muchas veces no hablan o están en otra realidad. Los visita principalmente en sus domicilios.

Y si no atiende más pacientes en residencia, es por razones de rentabilidad financiera. Los directores de centros "no consagran un presupuesto específico a este tipo de cuidados" que mejoran significativamente la calidad de vida de los ancianos.

"Cuando no hablan o no caminan, no solo es solo porque están viejos", protesta.

"No entiende por qué la abandonan"

El confinamiento le deja muy mal sabor de boca. Con la crisis del Coronavirus el ortofonista ya no puede visitar a muchos de sus pacientes que viven solos. Sus únicas visitas, en tiempo "normal", son sus enfermeros, sus terapeutas. Un lazo indispensable con los demás y hasta con ellos mismos que en este momento está muchas veces roto.

Jean-Luc Roos destaca el caso de una señora de 88 años con Alzheimer: "La última vez que la atendí fue el jueves de la semana pasada. Tenía el sostén alrededor de la cintura, las medias de contención hasta los tobillos, casi se tropieza. Pues cuando llegué tenía su tazón de leche y su vaso de refresco estaba lleno de croquetas para gato porque las habían dejado en la mesa. croquetas en su vaso. [....] Está ya muy desorientada. Se ha puesto desagradable y agresiva porque no entiende lo que esta pasando, no entiende por qué la abandonan".

"Es mejor que ciertos ancianos mueran del Coronavirus"

Como ella, muchos de sus pacientes no salen de sus casa. “De cierta forma sería mejor para ciertas personas que se murieran del Coronavirus en vez de que se mueran de tristeza", lamenta. Por lo tanto Jean-Luc Roos preferiría seguir viendo a sus pacientes tomando todas las precauciones posibles. Las reglas del aislamiento social lo impiden.

“En los ancianatos tienen que recetar más terapias con kinesiterapeutas, con ortofonistas, con podólogos. Tienen que venir más enfermeras, más personal de limpieza", reclama. Ya que todas esas personas que les recuerdan sin cesar su dependencia y también su fragilidad se vuelven compañeros de vida con quien tomar el café.

Leer también► Francia: hay muertos por el Covid-19 que no aparecen en las estadísticas

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo