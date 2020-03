[Episodio 6] Sobreviviendo al confinamiento: innovar con la alimentación

Unas albóndigas, un arroz con pollo o una sopita pueden hacer milagros para el alma en el encierro. Pero manejar tres menús distintos al día, tener una alimentación equilibrada, limitar sus compras para no salir y sacar adelante las labores cotidianas puede quitarle el placer al buen comer. Tratemos entonces de darle un giro a lo que ya sabemos guisar.

Las ideas no faltan. Con la palabra clave #Kitchenquarantine, #cocinaconfinada o #cuisinedeconfinement, ilustres chefs del mundo entero están alimentando nuestros recetarios.

Qué placer la salsa de chocolate de Massimo Botura, unos camarones, lanzarse el desafío de un milhojas o rescatar esa receta de la tía Paca. Pero en realidad, no todos estamos preparando un concurso de alta cocina durante el confinamiento.

Las restricciones de salidas, las colas en los supermercados, las exigencias laborales o familiares sin hablar de los imperativos económicos le dejan muy poquito tiempo al placer culinario. Por eso, el chef colombiano Juan Arbelaez, radicado en París tomó cartas en el asunto.

Al tener que cerrar sus restaurantes, se puso el delantal en Instagram. Publica recetas fáciles y practicas, en francés, desde su cocina personal: "Me pregunté cómo podía ayudar y cómo podía ser útil". Contempló varias opciones y pensó en la gente que "durante 30 días iba a comer las mismas tres o cuatro recetas que conoce".

"Intento ponerme en los zapatos de todo el mundo y hacer recetas simples y eficaces. Son recetas que preparo con las compras que hago en el supermercado que está a 500 metros de mi casa", cuenta.

Cocinar, una terapia

Son recetas asequibles y que van evolucionando a medida de que las condiciones de compra varían. En Francia, por ejemplo, los mercados al aire libre están prohibidos : "Comencé con productos que iban a dañarse, ahora voy a cocinar todos los enlatados como el atún, vamos a ver cómo se puede hacer una tortillita de maíz, preparar un falafel. Yo intento ponerme en el lugar del universitario que está en su cuarto y que no tiene horno ni balanza".

Porque guiar a los demás en los laberintos de la cocina, por muy pequeñita que sea, también es una terapia para el chef hiperactivo. Para comer bien sin romperse la cabeza durante el encierro Juan Arbelaez recomienda:

Aprovechar para trabajar nuevas recetas, en internet hay muchos recursos al alcance de todos

Intentar nuevos ingredientes como nuevas hierbas, harinas distintas

Tratar métodos de cocción diferentes como la plancha o el vapor

Procurar comer verduras y pescado por salud y por el bolsillo de los productores independientes

"Porque lo que más nos maltrata en el encierro es la rutina", comenta. En Filadelfia, en Estados Unidos, Nathalie Lacarrière también quisiera salir de esa rutina. Pero encuentra muy difícil "alimentarse de manera equilibrada teniendo un niño pequeño. Además de que no vamos mucho al supermercado porque la gente no respeta las distancias para evitar contagios".

En París, Marie Malzac y su familia solo están haciendo las compras una vez a la semana para no exponerse y no exponer a los otros. Lo que implica anticipar más el menú. "Ya no podemos hacer una compra rápida después del trabajo", comenta.

"Las comidas ritman los momentos importantes de la jornada"

"Estamos con mi marido, mi hija de dos años y mi suegra, agrega, las comidas ritman los momentos importantes de la jornada. Me encanta estar con mi suegra en casa también porque ella viene del Líbano. Entones cocinamos un poco a la francesa, a la libanesa y con otras influencias de otros países donde he vivido como en Italia o España"

En su casa están adaptando la cocina rápida del diario a las exigencias de un plato saludable y equilibrado : "Estamos trabajando en casa, entonces no podemos estar mucho tiempo en la cocina. Eso sí con una niña en casa tienen que haber muchas verduras, no compramos bebidas con azúcar y hacemos nuestro pan".

Volver a descubrir el placer de compartir comidas

Marie Malzac ha encontrado en la cocina una manera original de mantener los lazos. Con su madre y sus hermanos, abrieron un documento compartido en el que están poniendo sus recetas favoritas, las recetas que les salen bien, se mandan las fotos de sus logros.

"Le hemos pedido a mi madre que nos dé recetas que nos gustaban mucho cuando pequeños y que no hemos comido desde entonces. Es algo bastante entretenido que nos ayuda a mantener el vínculo familiar. Es una ocasión de volver a descubrir el placer de compartir comidas aunque de forma distinta", cuenta.

