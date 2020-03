Macron responde a críticas sobre su gestión de crisis sanitaria

© Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Interrogado por la prensa italiana, el presidente Macron rechazó que su gobierno se hubiera demorado en tomar medidas de cuarentena en Francia, a pesar de que la situación ya se había degradado en Italia, y precisó que desde un principio abordó la crisis del coronavirus con humildad, seriedad y lucidez.

Los periodistas de tres medios italianos (la Repubblica, el Corriere della Sera y la Stampa) evocan en la entrevista publicada este sábado una salida al teatro del mandatario francés y de su esposa Brigitte Macron, 66 años, once días antes de las medidas de cuarentena, el 6 de marzo.

¿El hecho de asistir a un evento cultural en ese momento no es acaso una muestra de ligereza de su parte cuando ya la situación en Italia se había degradado?

“En absoluto, no ignoramos las señales (sobre la gravedad de la situación) desde que se desató la crisis en China. He abordado esta crisis con seriedad y gravedad, respetando lo que son nuestras sociedades, es decir, sociedades democráticas y abiertas, donde la información es transparente, y las restricciones a las libertades deben ser equilibradas y explicadas”.

“En la medida justamente en que Italia nos precedió en esta crisis, en Francia tomamos las medidas más duras lo más pronto, con relación al número comparable de casos”, agregó el mandatario.

Macrón precisó asimismo los tres principios que ha seguido en cada etapa: basar sus decisiones en la opinión de los científicos, adaptarse ante la evolución de la crisis y tomar medidas proporcionales.

En los últimos días se han multiplicado las demandas por el delito de “no asistencia a una persona en peligro” contra miembros del gobierno francés. La oposición, por su parte, critica cada vez con mayor virulencia la gestión de la crisis por parte del gobierno.

Las denuncias van desde la ausencia de mascarillas y la incapacidad para poner en marcha test sistemáticos, a gran escala, como recomienda la OMS, hasta medidas insuficientes para luchar contra el nuevo coronavirus.

También hay asociaciones de derechos humanos que denuncian violaciones a las libertades individuales.

En un sondeo publicado el miércoles pasado, 55% de los encuestados juzgan que el gobierno no ha tomado conciencia de la gravedad de la situación, 69% considera que no es claro y 79% que no sabe para dónde va. La encuesta fue realizado el 24 y 25 de marzo por Odoxa y Dentsu Consultion para France Info y Le Figaro.

En esa misma consulta, pero realizada el 12 de marzo, casi dos terceras partes de los franceses pensaban al contrario que el gobierno estaba reaccionando bien, incluso demasiado, frente a la epidemia.

