[Episodio 7] Sobreviviendo al confinamiento : rehabilitar la vida de interior

Estar en casa y solo en casa por placer y no por obligación no es siempre bien visto. El confinamiento obliga a replantearse su relación con su casa.

#Quédateencasa. Con el aislamiento social seguramente estamos descubriendo rincones de nuestras casas que estamos apreciando o detestando. De cualquier manera, nuestro lugar de habitación es más que cuatro paredes para dormir.

Anuncios Lee mas

Madame Bovary intenta por todos los medios de escapar al profundo aburrimiento doméstico. Termina por suicidarse. Para muchos, el espacio casero es donde mueren las ilusiones. Lo emocionante está afuera, mientras que lo casero es lo anecdótico, la labor doméstica es menospreciada.

El psicólogo e investigador, Miguel Benazayag, resume : "El que está en su casa, el que está tranquilo, el que medita, el que está en un momento de introspección es un loser. El winner es el tipo o la mujer que tiene que tener la agenda absolutamente ocupada y poder decir que no tienen diez minutos libres. De repente, la gente se encuentra en la casa y en general no vamos a tener mucho tiempo porque están los chicos, el trabajo, etc. Pero mismo eso, esa inmovilidad nos confronta a nosotros mismos. El hombre y la mujer postmodernos es como si siempre corrieran adelante de ellos mismos para no atraparse".

Ahora que todos nos quedamos en casa, nos toca ocuparnos de sus muros.

"Nuestras casas son simbolismos de nosotros mismos"

"Para muchas personas, el hogar es un lugar fantástico, sagrado. Para otras, es un lugar de paso. Para el psicoanálisis, especialmente para Freud, nuestras casas son simbolismos de nosotros mismos. Por un lado me protege, porque me protege de un virus. Por otro lado, me deja totalmente impotente porque no puedo salir. Esta casa tiene muchísimo significado. De acuerdo a la actitud que nuestro mundo interno tenga con esta situación - de terror o de oportunidad- va a ser la relación que tengamos con nuestra casa y con nuestro mundo interno", analiza la psiquiatra Cecilia Banchero recordando que este espacio interior, muchas veces femenino, ha sido menospreciado.

Con 'En casa : una odisea del espacio doméstico' publicado en 2017 en español, la ensayista francesa Mona Chollet trata de rehabilitar la vida de interior mas allá de los muebles en kit, de las revistas de decoración y de los influencers perfectos de Instagram.

Apoyándose en la filosofía, la literatura, la sociología y la cultura popular, ofrece una reflexión política sobre la pantufla, la lentitud, la vida de los objetos lindos lejos del materialismo, etc.

Leer►'En casa : una odisea del espacio doméstico' en francés y en libre acceso

'En casa' de Mona Chollet. © Captura de imagen de la carátula del libro.

“Con la moda del lifestyle todos están un poco obsesionados con tener la casa mejor decorada, con cocinar platos bonitos, hacer repostería. Pero finalmente esto plantea lo siguiente, ¿cuánto tiempo tenemos realmente para estar a gusto en casa y disfrutar? La respuesta es muy poco, afirma en una entrevista con Madmoizelle. Si viviéramos en condiciones ideales y si tuviéramos suficiente tiempo para ocuparnos de ella podríamos encontrar una especia de sabiduría del hogar”.

Es decir, vivir en espacios dignos, tener los medios de vivir realmente en su hogar, poder organizar el tiempo de trabajo de manera distinta, pasar menos tiempo en los transportes, no invisibilizar y desvalorizar las labores domésticas.

Lo que lleva a la autora a plantearse la necesidad de la renta mínima universal. Debate que resurge con el confinamiento.

Precisamente, el aislamiento social no es esta condición ideal de la que habla. Pero es tal vez un momento para reapropiarse esta geografía limitada en donde "uno se libera de la mirada y del control social", dice.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo