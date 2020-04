[Episodio 8] Sobreviviendo al confinamiento : conciliar el sueño

#Quédateencasa El estrés del aislamiento social puede perturbar el sueño. O al contrario, con los ruidos de la vida cotidiana silenciados, el descanso nocturno puede ser más placentero. A ponerse la pijama y a descansar.

Un borreguito, dos borreguitos, tres borreguitos… La mexicana Eugenia Argaez, tuvo que ponerse a contar. Desde que le cambió la rutina, le cuesta dormir : "Muchos de los sitios que yo frecuentaba están cerrados como los parques o los gimnasios. Ya no puedo hacer deporte y no me gusta hacerlo en casa. Estoy acostumbrada a hacer una sesión al día y cuando no puedo ejercitarme me siento ansiosa."

"El sueño es una función biológica esencial, responde el doctor José Haba Rubio neurólogo y especialista del sueño en el hospital universitario de Lausana en Suiza. Lo necesitamos para nuestro bienestar físico y mental. Pero también el sueño es un ritmo y en estas situaciones de confinamiento uno lo pierde si no tenemos que levantarnos a hora fija."

La cama pierde su función

Además, cuando hay poco espacio, la cama pierde su función inicial porque vemos la televisión, comemos o hasta trabajamos encima. "El cerebro olvida para qué sirve la cama", precisa.

Doctora en psicología de la salud, Silvia Gismera trabaja en formación de sueño saludable y agrega que en estas circunstancias podemos tener la tentación de dormir más tarde o de hacer más siestas "por aburrimiento", rompiendo esos ciclos.

"El aislamiento social ha afectado mi sueño de manera positiva"

Contrariamente a lo que se podría pensar, el bogotano Julián Navas, radicado en Berlín, se está dando cita con Morfeo sin problema: "El aislamiento social ha afectado mi sueño de manera positiva. Hay menos carros. Puedo abrir las ventanas y realmente no se escucha nada. Estoy más tranquilo".

Muchos testimonios que nos han llegado relatan lo mismo. Anne de Reparaz, en París, habla de "efecto milagroso". Sufre de insomnio desde sus 20 años y por primera vez a los 59 está durmiendo como un bebé concentrándose en lo básico: "Ahorro mis fuerzas para continuar. Hasta las pesadillas han desaparecido".

"Este puede ser un momento privilegiado, analiza el neurólogo. Hay que aprovechar de esta situación para recuperar el sueño que nos faltaba".

Poner a dormir al Coronavirus

"Mucha gente está usando el tiempo de desplazamiento para ir al trabajo, para dormir, ahora pueden compensar", nos dice Gismera que nos deja cuatro consejos para reconciliarnos con la almohada o seguir teniendo noches placenteras.

Ser rítmicos. Levantarse o tratar de levantarse a la misma hora. Como máximo podemos modificar este ritmo de dos horas.

Intentar exponernos a la luz. "Ojo, no estoy diciendo mirar directamente el sol", aclara. La luz es un sincronizador natural. Hasta las pantallas de teléfonos o tabletas funcionan para los que están en lugares sombríos.

Tratar de hacer un poco de ejercicio. Aunque sea estiramientos.

Poner a dormir el Coronavirus. Intentar desconectarse dos horas antes de dormir haciendo una actividad que induzca el sueño como la lectura, hablar en familia, hacer un rompecabezas, etc.

El doctor José Haba Rubio recuerda que "el sueño sigue siendo un gran misterio". Pero, que estemos teniendo noches más cortas, más largas o sueños agitados, la mejor manera de saber si el sueño es reparador es simplemente comprobando si nos sentimos frescos y dispuestos a la mañana siguiente. Y ahora shhhh, dulces sueños.

