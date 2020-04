Ante la escasez de mascarillas ‘el gobierno francés recomendó no usarlas’

Emilia Hernández Nass es una doctora franco venezolana de 39 años que ejerce desde el 2013 en París. Es médico de familia y trabaja también en el servicio de oncología del Hospital Saint Antoine. Hablamos con esta caraqueña y parisina de adopción sobre la saturación de los hospitales, la falta de mascarillas que ha llevado a los gobiernos a cambiar de consignas sobre su uso en función de su capacidad de abastecimiento. También de la falta de anticipación del gobierno francés y de la saturación de los servicios de urgencias en los hospitales.

Anuncios Lee mas

¿Cómo estás viviendo la crisis del coronavirus tanto en el hospital como en la consulta?

En el hospital examino a los pacientes con cáncer que vienen para recibir su tratamiento antitumoral. Desde el inicio del confinamiento masivo la actividad ha disminuido en un 50 por ciento porque sólo vienen los que están en un buen estado general y que por supuesto no presentan síntomas del Covid-19. En el gabinete la actividad también ha bajado y para evitar contagios hago consultas solamente por video desde hace dos semanas.

¿De que carecen los médicos para ejercer con seguridad?

No trabajo directamente con pacientes sintomáticos como es el caso por ejemplo de los médicos que trabajan en cuidados intensivos o en urgencias. En nuestro servicio se reparten varias mascarillas por día a cada miembro del personal y tenemos a disposición para nosotros y para los pacientes gel hidroalcohólico. Las carencias las ha sentido en las consultas médicas en la ciudad ya que no se conseguían con facilidad al inicio de la fase epidémica ni mascarillas ni gel ni alcohol.

¿Consideras que necesitas más material de protección?

A nivel hospitalario, según las exigencias de mi servicio, tenemos lo necesario. Sin embargo, compañeros que trabajan en los servicios de reanimación se han encontrado con dificultades para conseguir suficientes ventiladores y responder a la demanda.

¿Sientes temor a contraer el coronavirus?

A veces sí. Sobre todo en los primeros días de la entrada a la fase epidémica donde la circulación del virus es muy activa y la población acababa de ser confinada. También porque a las personas les costaba respetar el confinamiento por incredulidad, desinformación o simple rebeldía.

¿De qué manera se han organizado en el hospital para hacer frente a la pandemia?

Portamos mascarillas al entrar en el servicio que nos reparten después de habernos desinfectado las manos. Examinamos a los pacientes con guantes y guardamos la distancia entre colegas. Las consultas de rutina se hacen por teléfono y se han anulado algunas citas que pueden esperar.

¿Sientes que en el hospital los servicios están saturados?

Se han ido habilitando progresivamente camas para los pacientes Covid-19 positivos en varios servicios para así descargar las urgencias. A medida que ha ido evolucionando la epidemia, en la región de Ile-de-France, donde se encuentra París, hemos tenido incluso que trasladar a pacientes a otros hospitales parisinos o a otras provincias menos afectadas.

¿Hay agotamiento entre los compañeros del hospital?

Evidentemente. En el hospital además del trabajo en nuestro servicio nos toca hacer guardias en los otros servicios que se van habilitando para los pacientes infectados con el fin de propiciar el descanso del personal que se ha dedicado desde el inicio de la epidemia a responder a la avalancha de nuevos caos diarios. Por ejemplo un médico puede hacer más guardias nocturnas que lo usual, ayudar en las urgencias e incluso hacer el trabajo de un enfermero.

¿Las autoridades francesas informaron a tiempo a los médicos generales sobre las medidas sanitarias en las fases 1 y 2?

No. El médico general o de familia es el eslabón esencial entre la ciudadanía y el hospital y nuestra principal misión es la prevención y la educación sanitaria. Lamentablemente durante las dos primeras fases de la epidemia en Francia fuimos apartados de la labor preventiva ya que la única consiga clara dada por el gobierno fue que el paciente que presentara síntomas evocadores fuera al hospital directamente. Y solo a partir del inicio de la fase epidémica 3 cuando no hay nada que prevenir fue cuando nos asignaron la responsabilidad de ser la primera linea de respuesta con el fin de evitar la saturación de los hospitales. Lo que por supuesto ya no se pudo evitar.

¿Las mascarillas caseras de tela o papel son eficaces contra el Coronavirus?

Es un tema muy polémico. Hasta la Organización Mundial de la Salud ha creado confusión sobre las consignas voluntariamente. Empezaron diciendo que las mascarillas sólo eran necesarias para el personal de salud y las personas con tos o estornudos estuvieran infectadas o no por el Coronavirus. Aclararon que las mascarillas verdaderamente útiles para proteger eran las de tipo FFP 1, 2 y 3 que filtran las partículas del aire y que las que usan los cirujanos son únicamente antiproyecciones por lo que no protegen realmente a las personas que las llevan. Y por otro lado, los gobiernos de cada país han ido dando recomendaciones individuales que les interesan según su capacidad de abastecimiento. En Francia particularmente la escasez ha sido evidente desde el inicio de la fase epidémica y para evitar malas criticas, el gobierno recomendaba a los ciudadanos no usar mascarillas, luego dijeron que las mascarillas quirúrgicas eran suficientes para protegerse y por último desde hace dos días recomiendan el porte generalizado de mascarillas. Es realmente para volverse loco.

Y por eso, para responder a la pregunta, digan lo que digan las autoridades sanitarias mundiales yo sí creo que son eficaces como una barrera más, además del lavado regular de las manos y el uso del gel hidroalcohólico. Está claro que no se puede confiar en autoridades que cambian de opinión cada dos días y aún menos si no existe ningún estudio científico que haya comparado la tela versus el papel versus las mascarillas homologadas versus la ausencia de mascarillas.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo