COVID-19: Macron pide probar la eficacia de la cloroquina y una moratoria de la deuda para África

En una larga entrevista con RFI, el presidente francés explica sus conclusiones tras el reciente encuentro con el controvertido profesor Didier Raoult, quien aboga por el uso de la cloroquina en la lucha contra la COVID-19. Macron defiende por otro lado una moratoria en el pago de la deuda de los países africanos.

Por Christophe Boisbouvier

RFI: Durante el último mes, muchos han predicho una catástrofe sanitaria en África. Pero de momento no ha ocurrido. África es incluso, por ahora, el continente menos afectado por el virus, y el profesor Raoult, a quien usted visitó hace unos días en Marsella, dice: "África está relativamente protegida gracias al consumo actual de tratamientos antipalúdicos". Raoult, quien nació en Dakar, suele decir: "En África, todos comimos cloroquina cuando éramos niños”…

Emmanuel Macron (EM): No soy médico. No soy un especialista en enfermedades infecciosas como el profesor Raoult, por quien tengo mucho respeto y al que he ido a ver [el viernes NDLR], para entender y asegurarme de que lo que proponía estaba bien probado en los ensayos clínicos.

Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que hoy en día no tenemos un tratamiento reconocido. Lo que hice cuando fui a ver al profesor Raoult fue asegurarme de en qué estaba trabajando -y él es realmente uno de nuestros principales expertos en este campo-, de que era parte de un protocolo de ensayo clínico, que podíamos ir rápidamente, para asegurarnos, o al menos considerarlo, con métodos que deben ser simples pero rigurosos, así funcione o no. Hoy en día, en todo el mundo, se están lanzando ensayos clínicos.

Francia es el país europeo que más lejos ha ido en este campo. La combinación hidroxicloroquina-azitromicina, porque no sólo se propone la hidroxicloroquina, sino que es una terapia dual que propone el profesor Raoult, tiene que ser probada. La usa y tiene su propio protocolo. Existe un protocolo que ha sido autorizado por las autoridades competentes de Montpellier. Y tenemos que avanzar, mostrar la efectividad y medir la toxicidad.

Digo eso porque tenemos que ser muy cuidadosos. El Presidente de la República Francesa no está aquí para decir "este tratamiento es el correcto o el equivocado". Mi deber es asegurar que todos los enfoques terapéuticos que se están aplicando hoy en día puedan ser sometidos a rigurosos ensayos clínicos, lo más rápidamente posible, para que se pueda encontrar un tratamiento.

RFI: Así que, tras tres horas de estar con el doctor Raoult, no salió del todo convencido…

EM: ¡No es una cuestión de creencia! Se trata de los científicos. Estoy convencido de que es un gran científico, y me apasiona lo que dice, y lo que explica. De hecho, nos invita a ser humildes, porque él mismo dice que las cosas pueden variar según las estaciones y la geografía, y que un virus reacciona según los ecosistemas. Así que tal vez ocurra eso en África. Sólo digo que tenemos que asegurarnos de que las pruebas se hagan en todas partes, por lo que tenemos que seguir siendo colectivamente muy rigurosos.

Ahora, sobre el virus Covid-19 y África, permítanme ser muy claro con ustedes. No soy un catastrofista, y tampoco quiero ser ingenuo. Este virus, hoy en día, afecta a todo el mundo. Así que no creo que debamos decir colectivamente que un milagro preservaría África. En cualquier caso, si pudiera suceder, genial, y lo espero profundamente. Pero nuestro deber es hacer todo lo que podamos para ayudar a África en este contexto.

Hoy en día, África es vulnerable en términos de salud: existe el VIH, la tuberculosis, la malaria, etc. Por eso nos movilizamos en París el pasado mes de octubre con el Fondo Mundial, para ayudar a África en particular a luchar contra estas grandes pandemias.

Hoy en día, África es el continente más afectado por el cambio climático. Pienso en Zambia, que acaba de sufrir una de las peores sequías desde 1981, en los ciclones que acaban de azotar a Mozambique, en África oriental, que está siendo atacada por langostas, en las dificultades que estamos experimentando en el lago Chad y en la sequía que continúa... Así pues, estamos hablando de un continente cuyas decenas de millones de habitantes experimentan hoy en día en carne propia lo que es el la crisis climática.

Estamos hablando de un continente que está experimentando grandes dificultades económicas. Veamos las cifras: en 2012 en África, teníamos una relación entre la deuda y el PIB del 30%. Hoy en día, es el 95%. Así que las dificultades que estoy describiendo van a empeorar incluso si el Covid-19 no fuera una catástrofe sanitaria, y no puedo decir hoy si no lo será. Por lo tanto, es absolutamente necesario ayudar a África a fortalecer sus capacidades para responder a la crisis sanitaria y debemos, con mayor razón, ayudarle a responder económicamente a esta crisis que ya existe. Debemos estar a su lado.

Esto es lo que quería lanzar en el G20 hace unas semanas. Hicimos una videoconferencia, utilicé el tiempo de Francia para decir: "Vamos a estar juntos, actuar por nuestros países. Debemos ayudar a África a salir de esta situación. Es un deber moral y humano, para África y para nosotros”. Y esto es lo que luego puse en marcha con los líderes africanos que estaban allí, en una labor que es el método en el que creo: la movilización por África y la asociación con los líderes.

Debemos hacer todo lo que podamos, en cualquier caso, para retrasar [el impacto del coronavirus] en todas partes. Pero la idea es poder comprar equipamiento, poder proteger, poder responder y poder acelerar nuestros ensayos clínicos para un tratamiento y una vacuna. Y para poder hacerlo ahora mismo de forma sincronizada. Creo que lo que podemos hacer en esta pandemia es lo que nunca hemos podido hacer y es esencial si queremos que África pueda resistir y sacar al mundo de esta epidemia. Es decir: "En cuanto al tratamiento y la vacuna, estamos por una difusión simultánea, en nuestros continentes, del tratamiento y la vacuna, una vez que la hayamos encontrado”.

RFI: Usted sabe que, en África, muchas personas trabajan en el sector informal, y que trabajan durante el día para comer por la noche. Así que la cuarentena no funciona. En términos humanitarios, ¿cuáles son las urgencias que deben ser atendidas?

EM: Tiene toda la razón, y de hecho muchos presidentes y primeros ministros africanos con los que he conversado me lo han dicho. Existe la economía informal, existe la circulación regional, el hecho de que, para comer, necesitamos tener acceso a los lugares donde se distribuyen los alimentos y seguir operando en esta economía. Así que el confinamiento completo, como decimos hoy en día en Europa, no puede funcionar exactamente de la misma manera. Hay de todos modos que implementarlo como prevención. De este modo crea, si se me permite decirlo, una situación dramática al cuadrado, que es que tenemos las regiones más vulnerables que, además, tienen un problema de acceso a los alimentos y de acceso a la atención primaria. Y así se está gestando una crisis humanitaria. Lo hemos visto cada vez que el Ébola aparece en ciertas regiones.

RFI: Uno de los cuatro ejes de la acción coordinada que propone es el aspecto financiero. Los países africanos tienen que devolver unos 365.000 millones de dólares a sus acreedores. ¿Cómo va a convencer a estos acreedores, tanto públicos como privados, chinos, europeos y estadounidenses, para que renuncien a tal suma? ¡Es colosal!

EM: Cuando se observa cómo todas las economías desarrolladas han respondido a la crisis, ha habido dos elementos: un shock de política monetaria y otro de política fiscal. Los bancos centrales, el Banco de Inglaterra, la Fed, el BCE, tuvieron una política monetaria masiva en marzo, sin precedentes en términos de velocidad y magnitud. Y luego hubo una respuesta fiscal, que los gobiernos están ahora en el proceso de tomar.

En este contexto, no existe un equivalente monetario en el continente africano, y esta es la doble penalidad para ellos: no existe la posibilidad de hacer esta creación monetaria y este movimiento que es precisamente necesario para las economías. Además, estamos presenciando, en estos países que estaban en proceso de emerger, una fuga de capitales que está aumentando sus dificultades. La respuesta, lo equivalente, es lo que el FMI está haciendo con los bonos especiales. Ese es el objetivo de 500.000 millones de dólares, y debemos lograr impulsarlo y asignar tanto como podamos. Ese es el primer pilar.

El segundo, en términos de presupuesto, es el tema del servicio de la deuda, que usted mencionó. Mencionó las cifras, y son crueles. Cada año, un tercio de lo que África exporta comercialmente se utiliza para pagar su deuda. Eso es una locura. Y hemos estado incrementando este problema en los últimos años. Me gustaría que diéramos la respuesta más enérgica posible a esta cuestión, porque no es sostenible. Ayer se lo dije a los franceses: Estoy a favor de una iniciativa de cancelación masiva de la deuda, es la única manera de lograrlo.

A corto plazo, hemos tenido una discusión. Hay cuatro representantes especiales que han recibido un mandato de la Unión Africana, y han hecho propuestas que yo quería que asumiéramos. Estas propuestas debían decir "moratoria". Porque discutimos mucho, trabajaron duro. Y dijeron: "La cancelación no ocurrirá inmediatamente”. Pero, ¿qué significa la moratoria? Significa que ya no pagamos intereses, nos dejas el oxígeno. Repartimos esta deuda, y tal vez podamos hacer que todos estén de acuerdo con esta idea.

El miércoles por la noche, los ministros de finanzas del G20 deben actuar, y estoy tocando madera, en cualquier caso, hemos puesto todo nuestro capital político en esta moratoria de las deudas con África. Esta moratoria afecta a los miembros del Club de París, pero también a China, Rusia, todas las economías del Golfo y los principales acreedores multilaterales. Esto es una primicia mundial. Significa que, durante la crisis, se está permitiendo a las economías africanas respirar y no estar al servicio de los intereses de la deuda. Este es un paso indispensable, y creo que es un tremendo paso adelante.

Ahora, debe preceder a otros pasos en los que debemos trabajar, que son pasos hacia la reestructuración de la deuda africana. Esto debe hacerse sin penalizar, por supuesto, a los países africanos más rigurosos, que se han esforzado por tener una política de sostenibilidad. Pero tampoco podemos decir: "Este esfuerzo sólo lo harán unos pocos, y los otros no”. Debe ser, si me permite decirlo, lo mismo para todos los principales acreedores.

RFI: Los chinos son acreedores de alrededor del 40% de la deuda de África. ¿Ha hablado con el número uno de China, Xi Jinping? ¿Está de acuerdo en reprogramar esta deuda, o incluso cancelarla, como usted ha solicitado?

EM: No he tenido una charla con él sobre eso. Sé lo importante que es África para él. No dudo ni por un segundo que, para el Presidente chino, la situación en África hoy en día justifica un gesto de esta importancia. Así que ésta es una discusión que tendremos, ya sea en el marco de un G20, si se pudiera celebrar en los próximos días o semanas, o a nivel bilateral, porque voy a preguntarle sobre esto. Pero creo que es un gesto importante que China debe hacer para acompañar este trabajo. Lo que es seguro es que usted ha recordado las cifras: China es hoy un importante acreedor en el continente africano. Todos los acreedores del continente africano deben seguir esta lógica de esfuerzos para ayudarlo a superar esta crisis. Y así China tendrá su papel y su parte en ello.

RFI: ¿Y qué hay de los acreedores privados?

EM: Como dije, todos ellos. Moral y humanamente, es nuestro deber, en asociación con África. Por lo tanto, creo que los acreedores públicos, privados, bilaterales y multilaterales deben comprometerse con esta lógica. He marcado un horizonte. Ahora, todos debemos dialogar y llevar a cabo este trabajo. Esto no tiene precedentes.

