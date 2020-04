El Festival de Cannes busca reinventarse en medio de la pandemia

Ya se sabe que el aplazamiento del Festival de Cannes entre finales de junio y principios de julio no será posible, pero su delegado general, Thierry Frémeaux, sigue buscando alternativas. ¿Tendrá lugar en otoño? ¿Se aliará con otros festivales de cine? Una cosa parece segura, el evento mundial no tendrá lugar a través de una pantalla.

Con la declaración del presidente francés Emmanuel Macron el pasado lunes 13 de abril, la lista de eventos culturales cancelados se ha alargado. La epidemia de coronavirus ha puesto fin a las ediciones 2020 del Festival de Teatro de Aviñón, o a los festivales de música Eurockéennes de Belfort y Francofolies de La Rochelle, por nombrar sólo los más importantes.

Pero los organizadores del Festival de Cannes no pierden las esperanzas. Esta 73ª edición debía celebrarse del 12 al 23 de mayo, pero ante la magnitud de la pandemia, fue postergada para finales de junio-principios de julio. Algo que ya no es posible, puesto que las agrupaciones seguirán prohibidas hasta mediados de julio, y las fronteras cerradas “hasta nuevo aviso”, dijo Macron el lunes.

En un comunicado oficial publicado el martes por la noche, los organizadores del festival afirman que han empezado a consultar con profesionales franceses e internacionales, y que “todo el mundo está de acuerdo en que Cannes, un instrumento esencial de apoyo a la industria cinematográfica, tiene que continuar y dar visibilidad a las películas del año de una manera u otra”.

¿Un festival virtual?

En esta era digital, la hipótesis de un festival virtual ha surgido, pero no es del gusto de su delegado general, Thierry Frémeaux, que se niega a permitir que las películas se vean en pantallas chicas.

“¿Películas de Wes Anderson o Paul Verhoeven en una computadora? ¿Descubrir Top Gun 2 o Soul (de Pixar) en otro lugar que una sala de cine?”, decía Frémeaux el pasado 7 de abril en la revista Variety.

Una posición que no ha cambiado tras los anuncios del jefe de Estado francés: “Como hemos dicho, no habrá un festival virtual porque no tendría sentido considerando lo que es el Festival de Cannes. Y no habrá un festival más corto ni uno con menos secciones. Si el Festival de Cannes se lleva a cabo, lo hará en plena posesión de su imagen y recursos. Si se lleva a cabo, significará que la vida ha ganado”, afirma el delegado general en Variety este 15 de abril.

¿Una alianza con la Mostra de Venezia?

También se está considerando una alianza entre Cannes y la Mostra de Venezia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre. “Como todos los años, hablo mucho con Alberto Barbera [el director artístico de la Mostra], que está preocupado, obviamente. Desde el principio de la crisis, hemos planteado la posibilidad de hacer algo juntos si Cannes se cancela. Todavía estamos hablando de ello. Otros festivales nos han invitado: Locarno, San Sebastián, Deauville. Son gestos que nos conmueven mucho”, prosigue Frémeaux.

También director del Festival Lumière en la ciudad de Lyon, Frémaux tiene previsto acoger varios estrenos mundiales como parte de su programa, en octubre próximo.

Apoyar el sector

Para Frémeaux, hoy en día, es imposible proyectarse a corto plazo, pero una cosa está clara: más allá del festival, se trata de apoyar el relanzamiento económico de todo el sector a escala mundial, es decir las películas, los artistas, los profesionales, los cines y su público.

Y si bien es difícil ahora imaginar que el festival pueda tomar su forma habitual, sí se puede pensar en “un sello Cannes 2020 que nos permita acompañar y ayudar a promover las películas que hemos visto y veremos hasta finales de junio”, recalca.

El Festival de Cannes es un pilar de la industria cinematográfica mundial. Celebrado anualmente en mayo, el evento atrae a 40.000 profesionales y unos 200.000 espectadores. Los organizadores aún no han anunciado las películas seleccionadas para la 73ª edición, pero ya se sabe que el director estadounidense Spike Lee es el presidente del jurado.

