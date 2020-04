La demanda de jabón de Marsella se dispara por la COVID-19

Desde el comienzo de la crisis de COVID-19, la producción de jabón de Marsella está en pleno auge. Entre las instrucciones para lavarse las manos y la escasez de alcohol en gel, la demanda está aumentando, y los productores juegan la carta de la solidaridad.

Con la escasez de alcohol en gel, la demanda del tradicional cubo verde a base de aceite de oliva está en pleno auge en estos tiempos de coronavirus. Una oportunidad para sus productores, reporta el corresponsal de RFI Stéphane Burgatt desde Marsella.

"Nuestra especialidad es el tradicional jabón de Marsella, hecho en un caldero. Y como el jabón de Marsella es uno de los productos recomendados para reducir el riesgo de infección, nuestras ventas en línea se han casi cuadruplicado en un mes", explica Raphaël Seghin, presidente de la Savonnerie du Fer à Cheval.

Desde el comienzo del brote de COVID-19, las autoridades sanitarias internacionales han reiterado la importancia de lavarse las manos regularmente con agua y jabón. Las manos, con las que a menudo nos tocamos la cara, son un importante vector de transmisión de patógenos.

Jabones regalados

Debido al confinamiento, esta fábrica de jabón artesanal ya no puede beneficiarse de su red habitual de distribuidores, pero decidió ofrecer sus productos a los que más los necesitan. El presidente de la Savonnerie du Fer à Cheval también aprovecha sus contactos en Asia para facilitar la importación de máscaras.

"Nos habíamos puesto en contacto con la OMS, el Ministerio de Salud, etc. No obtuvimos muchas respuestas. Así que nos dijimos: vamos a elegir la estrategia opuesta y vamos a tratar de ayudar alrededor nuestro, a las clínicas, las asociaciones que ayudan a los necesitados... Hicimos una donación a los bomberos de Marsella. Nos sorprendió bastante porque mucha gente que lucha en la primera línea no tiene necesariamente todas las herramientas para combatir este virus de forma segura", cuenta Raphaël Seghin.

Productos naturales

Fabricado desde el siglo 16, el jabón de Marsella está compuesto exclusivamente de agua, sosa natural (para solidificar el jabón), sal y aceites vegetales. Es hipoalergénico y por lo tanto recomendado por los dermatólogos.

Los aceites vegetales utilizados son el aceite de oliva (en el jabón verde al menos un 72%), conocido por sus propiedades nutritivas y protectoras, el aceite de copra, el aceite de palma o el aceite de cacahuete.

Los jaboneros también pueden añadir aromas naturales como lavanda, tilo o limón. En todo caso, un verdadero jabón de Marsella sólo se puede hacer con productos naturales y según un método muy específico.

