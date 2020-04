[Episodio 13] Sobreviviendo al confinamiento: resistir a la dictadura del "hacer"

Descansar, no hacer nada, no es pecado durante el confinamiento. Al contrario.

En el confinamiento hay que hacer yoga, cocinar como dioses, hacer actividades siempre educativas con los niños, leer una biblioteca entera, ver todo el catálogo de Netflix y de paso llevar de frente el trabajo y la higiene impecable para no enfermarse. Abajo la dictadura del confinamiento "perfecto". Muchos están simplemente tratando de sobrellevar el aislamiento social.

La universidad de Harvard puso en línea 64 cursos gratuitos, se puede recorrer las obras de centenares de museos, en cualquier momento que lea estas líneas un chef de muchas estrellas estará en directo en la red social de su preferencia para enseñarle a hacer algún plato, el catálogo de series y de películas es infinito.

Las clases de deporte para un trasero perfecto se encadenan, una pila de grandes clásicos nos espera en la mesita de noche.

Un mandato desde el principio del confinamiento dicta que este tiempo, que se asume libre, es para "aprovechar", hay que llenar el "vacío"' que ha dejado la ausencia de lo de afuera.

Pero lo de afuera se vino para adentro: trabajo - para los que lo conservaron - escuela, labores domésticas varias, cuidar de otros, etc. Si tenían una lista de cosas por hacer, quizás no la han completado.

"¿Y yo qué estoy haciendo?"

La psicóloga Aurimar Gonzalez advierte sobre el riesgo de saturación: "Hay una sobreexposición a un cierto mensaje: es un tiempo fabuloso para leer el libro que nunca ha tenido tiempo de leer, que puede jugar juegos de mesa, pintar. Ojo, estamos entrando en esta necesidad de hacer sin parar que puede ser peligrosa. Incluso entramos en redes sociales y nos comparamos a esa persona que preparó un plato riquísimo y a esta otra que se ve tan feliz. '¿Y yo qué estoy haciendo?', se pregunta usted".

Aurimar Gonzalez comenta que es un mecanismo muy nocivo culpabilizar por no hacer. "No todos los días estamos igual, un día le puede provocar cocinar y el otro hacer la siesta y no hacer nada. No se ponga más presión", nos dice.

Rebelarse ante la demande de productividad

La escritora de novelas de terror argentina Mariana Enriquez responde a esta exigencia en la Revista de la Universidad de México : "¿Por qué tengo que ser intérprete de este momento? ¿Porque escribí algunos libros? Me rebelo ante esta demanda de productividad cuando sólo siento desconcierto."

"¿Qué veo? Twin Peaks, porque sumergirme en una pesadilla ajena es una especie extraña de alivio. No mucho más: el resto del tiempo me la paso al teléfono o frente a pantallas o trabajando con una lentitud asombrosa o leyendo noticias hasta enloquecer", agrega.

¿Y si esta exigencia de hacer no viniera solamente de nosotros ? Para Talía Olvera, esta presión de ocupar cada momento de nuestra existencia, aunque estemos en plena una crisis sanitaria, no es fortuita.

La politóloga y lingüista ha estudiado el funcionamiento de las start-up californianas y cómo ese modelo se ha colado en la organización de otras empresas, de los servicios públicos e incluso en nuestro ocio.

Es este sistema, según analiza, que también está queriendo moldear lo que hacemos durante el encierro.

"Muchos alumnos no tienen acceso a internet"

"Este tipo de obligaciones tácitas se originan dentro de grupos sociales privilegiados que desconocen o pretenden desconocer la realidad de la mayoría. Ignoran completamente el aspecto social, psicológico y económico del confinamiento. La siliconización del mundo, como dice el filósofo Eric Sadin, crea en este caso un sentimiento de culpabilidad [por no hacer]".

Como profesora de universidad, Olvera sabe que "muchos alumnos no tienen acceso a internet". En su caso, "la apertura de todos esos museos virtuales no es una opción".

"No todo es productividad, ni maximización de nuestros recursos ", se indigna la universitaria que aboga por no hacer nada y darse tiempos de recuperación: "El descanso es creativo, permite al cerebro ordenar las ideas y abrirse a nuevas perspectivas".

La escritora Mariana Enriquez se pregunta si la continuidad de las actividades en formato virtual es un intento lleno de pánico de tapar un agujero. Excelente pregunta.

