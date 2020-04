Francia: el distanciamiento social imposible en el metro de París

En el discurso pronunciado el martes sobre el desconfinamiento, el Primer Ministro francés anunció que las medidas de distanciamiento deberán aplicarse en el transporte público. Sin embargo, será muy complicado de aplicar en lugares como el metro de París, donde en plena cuarentena algunas líneas ya están abarrotadas durante las horas punta.

Anuncios Lee mas

RFI se ha subido a la línea 13 del metro, que atraviesa París de norte a sur, la más saturada de la capital francesa. Desde los altavoces brota una voz metálica: "Alerta coronavirus. Manténganse siempre a más de un metro de distancia de otros pasajeros". Es un anuncio de distanciamiento social al que algunas personas se han acostumbrado: “Tomo la línea 13 todas las mañanas, todos los días. Me pongo la mascarilla", explica una señora.

Desde el comienzo del encierro, ha estado usando el metro, la línea 13 de la red parisina, la más transitada en tiempos normales. Desde el 16 de marzo, el número de pasajeros ciertamente ha disminuido, pero el flujo de pasajeros sigue siendo alto, como esta mañana. El tren está lleno para desgracia de quienes no tienen más opción que viajar en estas condiciones.

"Las distancias de seguridad ya no se respetan en absoluto. Ni siquiera con las superficies, tocamos todo, nos agarramos de las barras", explica otra pasajera.

En estas condiciones, algunos temen la afluencia de viajeros a partir del 11 de mayo con el levantamiento del confinamiento: "Me pone nerviosa porque no hay medidas de seguridad ya que estamos apretados y me enfada porque nos obligan a ir a trabajar, y vamos a trabajar en estas condiciones", se queja al micrófono de RFI una usuaria.

"Inviable"

Sin embargo, el Ejecutivo insiste con que las reglas de distanciamiento social se mantendrán en el transporte público el 11 de mayo. Confía en que el objetivo puede ser alcanzado reforzando la circulación de la red parisina. Actualmente, funciona a un cuarto de sus capacidades. El objetivo es alcanzar el 70% en diez días.

Para la RATP, empresa que gestiona el transporte público parisino, "la aplicación concreta" del distanciamiento social, "en una red que normalmente produce 12 millones de viajes al día, está condicionada a la capacidad de limitar drásticamente los flujos en todas las líneas".

Interrogada el 24 de abril sobre el distanciamiento social en el metro, la presidenta de la RATP, Catherine Guillouard, ya había considerado que el distanciamiento social era "inviable" a menos que se redujera drásticamente la oferta de transporte.

Para Baptiste Arsale, secretario general de la federación de Transportes Unsa, entrevistado por la cadena Franceinfo, hacer respetar el plan del gobierno es “irrealizable" en términos de personal disponible.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo