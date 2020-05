Coronavirus: los trabajadores en línea de batalla quieren ‘reconocimiento y pago decente’

El 1° de mayo es el Día del Trabajador en todo el mundo. Este año, algunos están más solicitados que otros: los trabajadores de la salud han estado en primera línea desde el comienzo de la crisis sanitaria del coronavirus. Otros, numerosos y menos visibles, también están muy expuestos: cajeros, guardias de seguridad, camioneros. El mundo tiene una deuda con ellos. En Francia, el propio presidente Emmanuel Macron ha reconocido que no se les está tratando como es debido.

Por David Baché

Se había codeado tanto con el virus, y los afectados por él, que ella misma terminó contaminándose. Afortunadamente, Emmanuelle Seris ya se ha recuperado. Jefa del servicio de urgencias del hospital de Sarreguemines en el Gran Este de Francia -una de las regiones más afectadas por el coronavirus- y delegada para la región de la Asociación de Médicos de Urgencias de Francia, espera que la entrega diaria de los cuidadores no sirva para ocultar los problemas del hospital. “Ha sido un sacrificio-reconoce- porque hemos estado expuestos a un agente viral muy desconocido, y los medios de protección aún al día de hoy no han llegado, al menos para el hospital donde ejerzo. Hemos podido protegernos en parte gracias a la solidaridad de los ciudadanos que vinieron en nuestra ayuda y empezaron a imprimir viseras protectoras, o a la solidaridad de las empresas que nos dieron sus propias mascarillas”.

La lógica de la contabilidad en el hospital

La Dra. Emmanuelle Seris extrae de esta movilización general, que ha permitido redoblar la eficacia en la prestación de cuidados, el siguiente análisis: "Un hospital está hecho para cuidar. Cuando se quiere ahorrar demasiado, no se puede tener un sistema eficiente. Hablamos de la lógica de la contabilidad, pero al final ni siquiera es rentable. Para poder ofrecer calidad, se necesita un mínimo de recursos humanos”, enfatiza. Desde hace varios años, el personal del hospital ha reiterado las mismas reivindicaciones, en vano, para asegurar que el hospital siga siendo un servicio público, sin necesidad de rentabilidad.

Detrás del personal de Salud, están todos aquellos que, desde el principio de esta crisis sanitaria, han sido designados como "la segunda línea". Se trata de todos aquellos que continúan trabajando, que siguen saliendo para permitir que otros permanezcan confinados. Por ejemplo, los camioneros, como Yves Borée: "Estoy en Waregem, Bélgica, por un cargamento", dice mientras coge el teléfono. Acepta hacer un pequeño descanso en su camión para explicar sus sentimientos. “Es un poco como enviarnos a la guerra sin un rifle", dice con una risa poco entusiasta. “Estamos en contacto con la gente, pero no tenemos una máscara protectora. Tenemos guantes, gel hidroalcohólico, suficiente para desinfectar nuestros camiones, pero no mascarillas. Incluso hoy no tengo uno, así que trabajo con un nudo en el estómago. Y no soy el único que tiene miedo”, subraya.

Reconocimiento y pago digno

Sin embargo, este camionero, que está sindicalizado en la CFDT, no está particularmente orgulloso de sí mismo. "Estoy haciendo mi trabajo, punto. Tenemos que alimentar al país, ¡todavía tenemos que trabajar! Sin embargo, lo que me gustaría ver cambiado después de la crisis es el reconocimiento. Un salario digno, un aguinaldo, dejar de trabajar doce horas al día para ganar un salario decente. ¡Espero que la gente, nuestros empleadores, el gobierno, se den cuenta de esto!”, reclama.

"La utilidad de los que trabajan en las sombras".

Sebastian Gillard también sale todos los días. Recoge los cubos de basura en Saint-Brieuc, en Bretaña, exactamente como lo hacía antes, casi como: "Desde el principio del confinamiento, encontramos pequeñas muestras de afecto en los cubos de basura -dice-, los niños hacen muchos dibujos, también tenemos pequeños mensajes de simpatía, nos escriben que somos valientes... Si la gente se da cuenta, ¡mejor para nuestra profesión! Tal vez entiendan mejor la utilidad de nuestro trabajo, de los que trabajan en las sombras”, afirma. De hecho, sin hacerse el héroe en ningún momento, Sébastien Gillard no subestima su contribución: "¡Siento totalmente que estoy participando en el esfuerzo! Es nuestra misión y es nuestro deber. ¡Espero que los políticos aprendan de ello!”, agrega.

"Valorar el trabajo humano"

En su último discurso, el propio Presidente Emmanuel Macron recordó a los franceses: “Nuestro país aguanta gracias a las mujeres y los hombres que nuestras economías reconocen y pagan tan mal”. Redha Longard es un vendedor en un supermercado Carrefour en Vitrolles, cerca de Marsella. Espera que las palabras del presidente francés no se limiten a un homenaje televisado. "Podríamos no haberlo hecho, ¡pero lo hicimos porque era eso o no satisfacíamos las necesidades de la población! Las personas que estaban delante de la gente no eran robots, eran seres humanos”, se exclama. Una precisión que el vendedor, permaneciendo fiel al trabajo y a su departamento, mantiene firmemente. Y lo dice por una razón: "Es importante saber que las inversiones en la robotización y la digitalización están en el corazón de los intereses de Carrefour", dice el empleado, que también es un activista sindical de la CGT. “Hoy en día, los que están presentes en el campo para servir a la población y mantener la compañía son mujeres y hombres. Así que esa es la primera lección: valorar el trabajo humano. Después, esperamos, por supuesto, aparezca en la remuneración, y está justificado que esta recompensa dure en el tiempo”, recalca.

Médicos o camilleros, cajeros o guardias de seguridad... desde el comienzo de la crisis sanitaria, son ellos quienes mantienen viva la economía del país desde la línea de batalla contra la pandemia.

