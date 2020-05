11 de mayo, ¿fin de la cuarentena en Francia? Tal vez…

El gobierno francés advirtió que no excluye posponer el final de la cuarentena, fijada para el lunes próximo, si se produce un recrudecimiento de la epidemia en los próximos días. Numerosos alcaldes estiman que la reapertura de los colegios para esa fecha es prematura.

Una semana antes de la fecha fijada por el gobierno para el fin del confinamiento, se ha notado este fin de semana una cierta laxitud por parte de la población francesa, en particular este fin de semana, después de la Fiesta de los trabajadores, con una mayor afluencia de la gente en las calles.

De ahí que las autoridades sanitarias, que temen una segunda ola si hay un relajamiento de las medidas de protección, hayan advertido que el 11 de mayo se mantendrá como fecha para dar término de manera progresiva al confinamiento siempre y cuando las cifras respalden la decisión.

Éstas, globalmente, están a la baja. Para dentro de una semana, el número de nuevos contagios diarios no podrá ser superior a los 3.000. En este momento son menos de mil. También se ha notado un menor número de muertos en una jornada: unos 200 las últimas 24 horas mientras que hace unos días alcanzaron más de 500.

Las hospitalizaciones diarias en terapia intensiva se elevan a 80. Se espera que estarán alrededor de medio centenar dentro de una semana. El gobierno también se ha mostrado en capacidad de ofrecer máscaras para millones de ciudadanos, así como 700.000 test semanales.

Reapertura de los colegios en entredicho

En el caso de la reapertura de los colegios de primaria y pre-escolar, más de 300 alcaldes de los distritos de París y de los suburbios estiman que esa fecha es prematura. Por eso enviaron anoche una carta al presidente Macron pidiéndole que posponga la fecha.

Sylvain Berrios, alcalde de Saint-Maur-des-Fossés, explicó a RFI que en su comuna "hay 25 escuelas y 1500 alumnos. Nos tocaría, en 4 días, garantizar que vamos aplicar el protocolo sanitario que nos enviaron apenas anoche. Es muy difícil. En todo caso, no es razonable. Tendremos enormes dificultades para aplicar las medidas sanitarias, muy complejas, que suman 54 páginas".

El alcalde de esta población de 27.000 habitantes en la región Île-de-France cita un ejemplo de la complejidad de esas medidas.

"Si un niño utiliza un libro una vez, ese libro no lo podrá utilizar otro niño. En la escuela pre-escolar, esto implicar esperar 5 días antes de devolverle el libro y, al mismo tiempo, vigilar que su vecino, que tiene escasos 3 años, no quiera recuperarlo. Si, bueno, escribir todo eso tal vez es útil, pero los alcaldes no podremos estar detrás de cada profesor para ver lo que pasa", agrega Berrios.

Según la prensa, la presidencia es consciente de las dificultades para los alcaldes. Macron recordará próximamente que la reapertura de los establecimientos educativos se hará de manera voluntaria, solamente si están en capacidad de cumplir con las medidas sanitarias estipuladas.

Se estima que en París, escasamente un 10% de los niños regresaran al colegio el 11 de mayo.

Por su pare, el sindicato de profesores SUD reclama una reapertura de los establecimientos educativos en septiembre y denuncia "las exigencias imposibles de cumplir".

