'El paciente francés': La Covid-19 habría llegado un mes antes de la fecha oficial

Las revelaciones de un director hospitalario francés pondrían en evidencia que el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de Covid-19, ya estaba presente en el territorio francés desde finales del año pasado, prácticamente un mes antes de que su presencia fuera declarada oficialmente en enero de 2020.

El doctor Yves Cohen, jefe de varios servicios de reanimación, como el del hospital Avicenne de la ciudad de Bobigny, explicó haber retomado todos las muestras de los pacientes afectados de neumonía entre diciembre y enero pasado. De los 24 pacientes reexaminados, a los que en esta ocasión se aplicó el test del nuevo coronavirus, uno de ellos reaccionó positivamente. Había sido hospitalizado el 27 de diciembre.

La información del doctor Cohen sería la prueba de que el virus estaba presente en el territorio francés al menos desde esa fecha, prácticamente un mes antes de lo que afirma la versión oficial. El 24 de enero dos pacientes fueron detectados positivos en París y un tercero en Burdeos. La ministro francesa de Salud declaró que se trataba de los tres primeros casos. En Francia la vigilancia específica frente a la Covid-19 fue puesta en práctica solo a partir del 10 de enero.

Interrogado por RFI en español, el infectólogo Alexandre Bleibtreu, del hospital Pitié Salpêtrière, comentó que estas nuevas informaciones "demuestran que el virus circulaba en Francia desde comienzos o mediados de diciembre e indican que la transmisión -de China hacia otros continentes- fue mucho más precoz de lo que imaginábamos. En ese momento no podíamos diagnosticarlo porque la OMS lanzó la alerta el 31 de diciembre. Estos datos podrían ayuda a corregir los modelos utilizados, haciendo partir las cadenas de transmisión más temprano. Y tambien para preguntarse si no es necesario un examen más exhaustivo con el fin de ver si en diciembre no había en Francia más casos sin que lo supiéramos".

Las revelaciones de Cohen servirán para aclarar el camino hacia el paciente cero, aun no hallado, pero plantean interrogantes sobre los sistemas de vigilancia epidemiológica, y su capacidad de lanzar alertas tempranas que permitan reducir los impactos. El tiempo puede ser un factor clave para combatir una epidemia.

