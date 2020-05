Francia: ¿Cómo funcionarán las “brigadas sanitarias” anti coronavirus?

En Francia, cada departamento tendrá su "brigada sanitaria" a partir del 11 de mayo, fecha del desconfinamiento. Estarán encargadas de identificar a todas las personas que hayan estado en contacto con una persona infectada por la Covid-19, y podrían estar contaminadas y transmitir el virus a su vez.

A partir del 11 de mayo, en Francia, todas las personas que puedan estar infectadas por la Covid-19 serán listadas en un archivo y contactadas para que se hagan un test.

Las "brigadas sanitarias", cuya creación fue anunciada el martes pasado por el primer ministro Édouard Philippe, tendrán como misión investigar el entorno de los pacientes de Covid-19 (ya sean familiares, profesionales, amistosos...) para identificar a las personas potencialmente contaminadas, invitarlas a que se sometan a pruebas y asegurarse de que éstas se han llevado a cabo.

El dispositivo, que ya ha sido probado por algunos hospitales de París, busca identificar el mayor número posible de personas infectadas, ya sean sintomáticas o asintomáticas. El objetivo final es "romper" las cadenas de contaminación, identificando a los enfermos lo más rápido posible y aislándolos, precisó este 2 de mayo el ministro de la Salud, Olivier Véran.

"Ángeles guardianes"

Entre 3.000 y 4.000 personas conformarán estas brigadas. El ministro de la Salud afirmó al diario Le Parisien que "si hay más pacientes de los esperados, aumentaremos el número de personal". "Tendremos 2.500 empleados adicionales listos para venir de inmediato como refuerzos si es necesario", añadió Nicolás Revel, director del Seguro de Salud, en el periódico Les Echos.

En cada departamento, la Caja de Seguro de Salud acogerá una brigada que funcionará los siete días de la semana, de 8 a 19 horas. Serán "brigadas de ángeles guardianes, porque entrarán en contacto con los enfermos y los potencialmente enfermos, para asegurar su propia protección", recalcó Olivier Véran.

Además de los asalariados del Seguro de Salud, podrían intervenir empleados de los Centros Comunitarios de Acción Social (CCAS), de los Consejos Departamentales o las organizaciones como la Cruz Roja. Las "brigadas sanitarias" también formarán parte de un plan más amplio, en el que participarán en particular el personal sanitario y los servicios municipales. Según Jean-François Delfraissy, presidente del Consejo Científico, un total de 30.000 personas podrían movilizarse.

¿Cómo funcionarán?

Los médicos que hayan atendido a un paciente de Covid-19 tendrán que hacer un censo de las personas que han estado en contacto con este paciente, hasta 48 horas antes de la aparición de los síntomas. La información recogida será transmitida al Seguro de Salud. Por este trabajo, los médicos recibirán una tarifa de 55 euros por paciente, y para animarlos a continuar la investigación más allá del círculo familiar, se pagarán dos euros más por cada persona adicional identificada (cuatro euros cuando se proporcionen sus datos de contacto).

Una vez que la información sobre los pacientes y su círculo familiar se haya transmitido al Seguro de Salud, a través de una plataforma dedicada, las brigadas se encargarán de contactar con las personas indicadas una por una. También tendrán que identificar otros posibles "sujetos de contacto". Estas personas recibirán una serie de instrucciones de salud y, si es necesario, mascarillas y gel hidroalcohólico. Sobre todo, se les invitará a hacerse el test que tengan síntomas o no, y de ser contaminadas, se establecerá una nueva lista de contactos.

Las personas que den positivo deberán aislarse, ya sea en su casa (lo que supondrá el confinamiento de toda la familia durante 14 días) o en otro lugar, como en los hoteles requisados.

Protección de la información

Varios sindicatos de médicos han expresado su preocupación por las consecuencias de este dispositivo en el secreto médico, como la Confederación Francesa de Sindicatos Médicos (CSFM), que ha advertido contra la "trivialización" del acceso a la información confidencial. Por su parte, el Sindicato de Médicos Privados (SML) pidió transparencia sobre el tiempo de almacenamiento de la información, así como la firma de una "cláusula de confidencialidad".

El Gobierno argumenta que se trata de una medida excepcional y limitada en el tiempo. El personal no sanitario que tendrá acceso a la información médica "son empleados del Seguro de Salud" quienes ya tienen esa misión de protección de datos, aseguró por su parte Nicolas Revel, su director. "No se pretende compartir ningún dato médico sensible más allá de eso", prometió.

Con AFP

