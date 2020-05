El aeropuerto de París-Charles de Gaulle sorprende por su negligencia en plena pandemia

Ningún termómetro o formulario de contacto que rellenar; pasaportes manipulados sin guantes y un aeropuerto "vacío". Para los viajeros que llegan o salen de París, el paso por el aeropuerto Charles de Gaulle en Roissy es desconcertante.

"Es increíble, toman los pasaportes, los manipulan, los cierran y nos los devuelven. Y después, al siguiente": Thomas (nombre modificado) no olvidará su paso por el aeropuerto de París-Charles de Gaulle, el más grande de Francia.

Este joven, que trabaja para una importante institución internacional, fue repatriado el jueves por la noche desde Libreville, en Gabón, con 380 compatriotas en un avión fletado por las autoridades francesas, el primer vuelo en tres semanas.

Sin mascarillas ni guantes

En el avión, que estaba lleno, Thomas notó que sus vecinos no llevaban mascarillas. Air France, simple operador de este vuelo, explicó que proporciona las mascarillas a los pasajeros y que "el aire se filtra y se renueva cada tres minutos".

Al llegar a Roissy, un aeropuerto desierto, "hicimos cola como siempre en el control de inmigración. Pero los policías de la PAF (policía de fronteras) no llevaban ni mascarillas ni guantes", explica Thomas.

"No son obligatorios", explicó una fuente del aeropuerto contactada por la AFP, pero los policías tienen alcohol en gel.

Ningún control

"Nadie nos preguntó nada. No hubo ningún control de la temperatura, no nos preguntaron qué países habíamos visitado antes de Gabón, y tampoco nos pidieron un número de contacto ni nos preguntaron a dónde íbamos una vez que saliéramos del aeropuerto", recalca Thomas.

"Ningún control, toma de temperatura, ni mascarillas en el aeropuerto", recalca John Warbo, un sueco "un poco consternado" que salió de París rumbo a Estocolmo el domingo.

Tres días después, Thomas viajó a Nueva York, donde casi 19.000 personas han muerto a causa de la COVID-19. A la llegada, "nos tomaron la temperatura al salir del avión, nos hicieron llenar un formulario completo en el que tuvimos que indicar nuestra dirección, número de teléfono y número de asiento a bordo. Y nos recomendaron una cuarentena de 14 días".

Libertades individuales

¿Por qué Roissy no usa cámaras térmicas como otros aeropuertos? Actualmente a prueba en empleados voluntarios, estas cámaras no han sido desplegadas ya que las autoridades no las han autorizado, explica una fuente del aeropuerto.

Lo mismo se aplica a otros detectores. "Algunos pueden considerar que apuntar un termómetro a la frente es una violación a la libertad individual".

A las personas a las que se les autoriza entrar en Francia, París no impone una cuarentena. Roma en cambio obliga a todos los viajeros a aislarse, excepto a los trabajadores que se quedan menos de cinco días.

Con AFP

