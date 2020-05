Salario universal, impuestos a envases inútiles, teletrabajo… medidas para el mundo post Covid-19

Un grupo de 60 diputados franceses liderados por Paula Forteza y Matthieu Orphelin, disidentes del partido del presidente Emmanuel Macron, presentan 30 medidas para después de la crisis sanitaria. A principios de abril habían lanzando una plataforma on line en la que se han recibido 8.700 contribuciones.

En temas de salud, los diputados proponen un aumento del sueldo del personal hospitalario (200 euros), que ha estado al frente de la lucha contra la pandemia. También quieren la creación de 200.000 puestos de trabajo en las residencias de ancianos, donde la Covid-19 ha hecho estragos, y en los servicios de salud a domicilio.

Rescatan la propuesta de crear un salario universal que había lanzado Benoit Hamon, ex candidato socialista a las elecciones presidenciales de 2017 donde obtuvo sólo el 6,4% de los votos, el resultado más bajo de la historia bajo la V República para un candidato del PS. Se dice que cuando alguien tiene una idea brillante antes de tiempo se le toma por loco.

Pero desde el 2017 han pasado muchas cosas en Francia como huelgas interminables por la falta de medios en los hospitales y contra la reforma de las jubilaciones y sobre todo una pandemia mundial que ha barrido muchas certezas, como el hasta hace intocable déficit publico, que se había sacralizado y petrificado en el 3%.

Los diputados quieren que ese salario universal comience por la generalización del ya existente RSA, una ayuda mensual a la gente sin ingresos que se situa alrededor de los 500 euros, y se extienda a todos los jóvenes de entre 18 y 25 años.

La sobriedad como nuevo paradigma del futuro

En el mundo post pandemia de estos diputados, otra de las prioridades es la ecología. Para ello la consigna es no malgastar. No malgastar energía ni recursos de la tierra. Por eso proponen aplicar impuestos al uso de envases inútiles, priorizar el uso de envases de vidrio y lanzar un plan de renovación energética de las viviendas para no desperdiciar energía.

Y puesto que en estos meses se ha visto que en según qué sectores el teletrabajo funciona, e incluso funcionaría mejor si las escuelas estuvieran abiertas y las madres y padres no tuvieran que ocuparse también de las tareas de sus hijos, otra de las propuestas es animar a las empresas a que autoricen el teletrabajo a medio tiempo.

La idea es limitar el desplazamiento y la huella carbono que dejan los transportes, sobre todo coches y motos.

Y evitarse así las horas punta de los transportes públicos, muy desalentadores sobre todo en grandes ciudades como París por donde pasan millones de personas al día.

Garantizar la soberanía alimentaria

Entre las 30 propuestas también destaca un plan de inversión de 10.000 millones de euros en tres años para proyectos de transición ecológica y un plan de apoyo masivo al desarrollo de proyectos alimentarios territoriales con el objetivo de tener “una agricultura local, de calidad y de circuito corto”.

El grupo de 60 parlamentarios está formado por políticos de varios partidos, entre ellos hay muchos del LREM, el partido del presidente Emmanuel Macron o ex miembros de la formación, otros vienen del Partido Socialista, de los Verdes, del centro.

La iniciativa no ha sentado muy bien a la mayoría parlamentaria, el jefe de la bancada LREM, Gilles Le Gendre sospecha que muchos de los firmantes de estas propuestas van a dejar el partido de Macron y constituir un nuevo grupo en la Asamblea Nacional. Quedaría por saber qué consecuencias puede tener esta eventual nueva ola de disidentes y el recorrido que puedan tener estas propuestas. (con AFP)

