Mascarillas y guantes ya están contaminando los fondos marinos

Desde el fin de la cuarentena, se multiplican en las calles de Francia mascarillas y guantes tirados en el piso. Para desalentar este comportamiento, un diputado del departamento de los Alpes Marítimos propone una multa de 300 euros.

De tela, quirúrgicas… En Francia, mucha gente usa mascarilla en la calle y en los transportes. Sin embargo, a la hora de tirarlas, cada vez más gente opta por hacerlo allí donde se encuentra, ya sea en la calle o en las playas, como es el caso en Marsella. También se encuentran guantes de látex o botellas vacías de alcohol en gel.

Estos residuos se multiplican en las aceras o alrededor de algunas paradas de autobús. "Bueno, sí, veo máscaras. Y francamente, me preocupa. La persona que lo dejó allí podría haber contraído el coronavirus", comenta para la radio France Bleu Camilla, una joven marsellesa.

Para que haya un riesgo de contaminación, "habría que tocarlo... Podría suceder con los niños que no están bajo la supervisión de sus padres. Pero no sólo los niños pueden ponerse en peligro. La gente que no tiene suficientes medios para comprarlas podría estar tentada a recogerlas también...", añade Marie.

¿Aumentar las multas?

Ante la situación, Eric Pauget, un diputado del departamento de los Alpes Marítimos, situado en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, ha presentado un proyecto de ley para aumentar la multa de 68 a 300 euros.

Para Marie, podría ser una buena solución para "desanimar" a la gente, pero según otros, como Aurélie, el problema está en la multiplicación de las protecciones de plástico: "En Marsella, lo que necesitamos son más puntos de agua para lavarnos las manos", estima.

Residuos que terminan en el mar

La preocupación crece entre los grupos ecologistas. En los últimos días, se han encontrado mascarillas quirúrgicas y guantes de látex en las aguas de la Costa Azul. El 80% de los residuos que se encuentran en el mar provienen de la tierra.

El buceador Laurent Lombard, fundador de la asociación Opération Mer Propre (operación mar limpio), está preocupado: "¿Este verano, les gustaría nadar con Covid-19? Sabiendo que se han encargado más de 2.000 millones de mascarillas desechables, pronto se corre el riesgo de ver más mascarillas que medusas en las aguas del Mediterráneo", dice al canal France 3.

"Va a ser un verdadero desastre ecológico. Hace una semana, sólo veía un guante de vez en cuando, luego empecé a ver más y más", prosigue. "Esto es sólo el comienzo. Cuando haya una gran tormenta, todas las máscaras y guantes que se tiren en el pavimento o en las alcantarillas van a terminar en el mar", lamenta el buceador.

Una mascarilla quirúrgica tarda unos 450 años en desintegrarse.

