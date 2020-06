La epidemia ‘está controlada’ en Francia, anuncia el consejo científico del gobierno

El presidente del consejo científico, el profesor Jean-François Delfraissy, aseguró este viernes que el país europeo está en un escenario de control del Covid-19, “que continúa circulando a pequeña velocidad”, y estima que no habrá una nueva cuarentena.

La epidemia de covid-19 está actualmente "controlada" en Francia, declaró este viernes el presidente del consejo científico, el profesor Jean-François Delfraissy.

"El virus continúa circulando en ciertas regiones (...) pero circula a pequeña velocidad. Donde había cerca de varias decenas de miles de casos, en torno a los 80.000 nuevos casos diarios a principios de marzo antes del confinamiento, estimamos que ahora estamos en torno a los 1.000 casos, más o menos", explicó Delfraissy a la radio France Inter.

"Esto muestra que existe una reducción importante. Y luego, sobre todo, tenemos las herramientas para detectar los nuevos casos. Tenemos los tests, tenemos luego todo un sistema de aislamiento y de contacto de los contactos, que permite evidentemente evitar la extensión", agregó el profesor Delfraissy, especialista en inmunología.

El consejo científico, a cargo de guiar a los poderes públicos en la gestión de la crisis vinculada con la covid-19, publicó el jueves una nueva recomendación para prepararse a "cuatro escenarios probables" para los próximos meses, que van de una "epidemia bajo control" a una "degradación crítica".

"Pensamos que el escenario número uno, es decir un control de la epidemia, es el más probable", afirmó Delfraissy.

Pero "no importa lo que pase, no podemos hacer otra cuarentena generalizada en Francia", sostuvo Jean-François Delfraissy, en una entrevista publicada en Le Parisien.

"La primera fue indispensable, no teníamos elección, pero el precio es demasiado alto. La población seguramente no lo aceptaría, las consecuencias económicas serían enormes e, incluso desde el punto de vista de la salud, eso no sería deseable", dice.

Francia, uno de los países más afectados por la pandemia, registró 29.065 muertos y 189.441 casos de covid-19.

