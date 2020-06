Francia, un paracaídas de 15 mil millones para la industria aeronáutica

Francia anunció esta mañana que tras el sector automotriz, lanzará otro salvavidas esta vez a la industria aeronáutica, duramente castigada por la pandemia de coronavirus. Un plan de 15 mil millones de euros destinado a sobrevolar las actuales turbulencias y producir, a mediano plazo, aviones neutros en carbono.

El ministro francés de economía Bruno le Maire fue muy claro durante la conferencia de presentación : 'Decretamos el estado de urgencia, para salvar nuestra industria aeronáutica y permitirle ser mas competitiva”. Una fórmula que recuerda el plan destinado a salvar la industria automotriz, anunciado por el presidente Emmanuel Macron en persona, a finales del mes pasado, de 8 mil millones de euros.

Esta vez el plan anunciado hoy, es de 15 mil millones de euros, (17 mil millones de dólares) para un sector que representa unos 300 mil empleos, directos e indirectos en Francia, y una balanza comercial positiva de 34 mil millones.

Las autoridades estiman que sin el salvavidas estatal, un tercio de esos empleos corre el riesgo de desaparecer. La compañía Air France beneficiará de siete mil millones de euros en forma de préstamos bancarios, garantizados por el estado. Según el patrón de Airbus, Guillaume Faury, se trata nada menos que de salvar la vida de la empresa, incluida la cadena de subcontratistas que anualmente en Francia, reciben 12 mil 500 millones de pedidos del constructor aeronáutico.

El plan anunciado esta mañana, incluye ayudas para desarrollar un avión neutro en carbono en 2035, aunque algunas organizaciones ecologistas insisten en que no basta la ayuda pública y que se precisa reducir el tráfico aéreo. Un iniciativa que no necesariamente comparten ni los constructores ni los sindicatos, que temen una hemorragia del empleo. Una ecuación difícil, para un sector que por el momento, seguirá volando bajo, no solo en Francia sino en el mundo.

Este año, a causa de la pandemia, las compañías aéreas podrían tener pérdidas estimadas en más de 84 mil millones de dólares, y en más de 15 mil millones el próximo, según cálculos de la IATA Asociación Internacional de Transporte aéreo.

Con AFP

