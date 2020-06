Hartos del ruido, parisinos piden la prohibición de la ampliación de terrazas de cafés

Vive les cafés, restaurants & bistrots ! ❤️ @Paris les aide pour la reprise et permet d’agrandir gratuitement les terrasses sur les trottoirs, rues et places de stationnement, en laissant l’accès aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

👉 https://t.co/NodUnjZhbF pic.twitter.com/Q5pAJW9AFU