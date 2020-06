Miles de manifestantes contra la violencia policiaca y el racismo en Francia

Unas 10 000 personas manifestaron este sábado contra la violencia policiaca y contra el racismo en distintas ciudades de Francia. En la capital francesa, donde se concentraron unas 7 000 personas, la prefectura de París prohibió a los manifestantes hacer el recorrido previsto, argumentando que toda reunión de más de 10 personas está prohibida por causa del coronavirus.

Paris, Burdeos, Marsella, Lille, Nantes son algunas de las ciudades francesas donde este sábado miles de manifestantes protestaron contra el racismo y la violencia policiaca. Convocados por el comité "La Verdad para Adama", por el nombre de Adama Traoré, joven negro de 24 años, muerto en 2016, en condiciones muy controvertidas tras una operación de policía, los manifestantes corearon su nombre, exigieron castigo contra los policías involucrados en su detención, y en algunos casos lanzaron proyectiles contra la policía que respondió con disparos de bombas lacrimógenas, notablemente en la ciudad de Lille, al norte de Paris.

Las protestas de este sábado son continuación de la manifestación del pasado 2 de junio cuando más de 20 000 personas, según el Ministerio del Interior, se reunieron frente a las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia para exigir se revisen las pruebas sobre la detención y muerte de Adama. Asimismo, están en eco con las multitudinarias protestas que desde el pasado 25 de mayo recorren Estados Unidos tras la muerte de afroamericano George Floyd, asfixiado por la rodilla de un policía en la ciudad de Minneapolis.

Assa Traoré, hermana de Adama, afirmó que la muerte de George Floyd ha servido de eco sobre la muerte de su hermano menor. "Lo que pasa en estados Unidos también pasa en Francia. Nuestros hermanos mueren", afirmó;

Las protestas de este fin de semana se suceden en víspera de una nueva intervención pública del presidente Emmanuel Macron, programado para el domingo 14 de junio. Una intervención que será seguida por atención por miles de jóvenes, sobre todo los que habitan en los suburbios de Paris, descendientes en muchos casos de las ex colonias africanas francesas, que se estiman víctimas de racismo, de cotidianos controles de la policía en razón del color de su piel, y sobretodo que juzgan que el gobierno no los toma en cuenta. Pero también del cuerpo de policía que esta semana ha roto casi por completo las relaciones con el ministro del Interior, Christophe Castaner, después que el lunes anunció una serie de medidas para mejorar la deontología de las fuerzas de seguridad.

En protesta, el viernes, decenas de oficiales bloquearon la emblemática avenida de los Campos Elíseos, tiraron sus esposas al piso en señal de protesta y mostraron pancartas donde se leía Sin policía no hay paz!, o "La policía no es racista". Varios representantes de los policías han declarado que el ejecutivo los “abandonó”, incluso amenazaron con no hacer más detenciones de personas mientras el gobierno no les autorice a emplear de nueva cuenta la técnica del estrangulamiento para controlar una persona.

El gobierno teme que esta situación de tensión con un sector de la juventud se desborde. El costo político para el presidente Macron sería enorme.

