El gobierno francés, dividido sobre hacer estadísticas étnicas para luchar contra el racismo

Emmanuel Macron dice que no es el momento, su portavoz aboga abiertamente por hacerlo, la izquierda radical y la extrema derecha se oponen: Francia debate sobre si establecer un censo étnico de su población puede ayudar a combatir el racismo o pone en peligro su modelo universalista.

Anuncios Lee mas

En los países anglosajones es una práctica común, pero en Francia sigue siendo un tabú. En el país europeo, censar a la población con criterios étnicos remite a las horas más oscuras de la Ocupación y vulnera su concepción universalista de la humanidad.

Este consenso, en momentos en que el movimiento Black Lives Matter y el homicidio de George Floyd tienen un eco particular en Francia, reaviva sin embargo el debate sobre si es necesario realizar estadísticas étnicas. Y el asunto trasciende los tradicionales clivajes políticos, provocando divisiones hasta en el seno del Ejecutivo.

El sábado, la portavoz del gobierno Sibeth Ndiaye escribió en el diario Le Monde una columna de opinión. "¿Por qué no plantear con calma y constructivamente el debate sobre las estadísticas étnicas?", se pregunta.

"Porque hemos hecho del universalismo la base de nuestras leyes, pero, incapaces de medir y mirar la realidad tal como es, permitimos que florezcan fantasías", escribe Sibeth Ndiaye, ella misma franco-senegalesa, que dice haber padecido "la experiencia del racismo ordinario".

Las estadísticas étnicas "ayudarían de hecho a veces a reconciliar dos lados de nuestra sociedad que están siempre divididos, los que te dicen que los ‘Negros y árabes, la gente de color no tiene acceso a nada' y los que te dicen: 'El problema no está ahí'", afirmó, entrevistada en France Inter.

Otros ministros apoyaron un censo distinto. “Estoy más bien a favor de la propuesta de Julien Denormandie (Ministro de la Ciudad y de la Vivienda), que habló de estadísticas por geografía", dijo Gérald Darmanin, linistro de Acción Pública y Cuentas. Porque "cuando vienes de un barrio difícil, por tu dirección, cualquiera que sea tu color de piel, es más difícil encontrar una pasantía que cuando eres alguien de un color de piel diferente al de los blancos, como se dice hoy, en el 7º distrito de París", aludiendo a uno de los barrios más caros la capital francesa.

En cambio, el ministro de Economía rechazó de plano la idea. "Sigo oponiéndome a las estadísticas étnicas que no corresponden al universalismo francés, al hecho de que un francés es un francés y que no me fijo en su raza, su origen, su religión, y que no quiero fijarme en él", terció Bruno Le Maire.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron zanjó el asunto, por ahora. Dijo a sus asesores el lunes que no quería "abrir en este momento" el debate sobre las estadísticas étnicas.

La sombra de Vichy

Prueba de que el tema sobrepasa las líneas divisorias tradicionales, la izquierda radical y la extrema derecha se oponen a la utilización de estas estadísticas.

"¿Vamos a implementar la forma estadounidense de calcular a la gente por su color? Esa no es mi visión. Tengo una visión profundamente republicana", sostuvo Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional.

"Sé que esto lleva a la división, al conflicto y a la violencia", y "quiero paz en mi país, serenidad y unidad", insistió la jefa del ex Frente Nacional.

Por su parte, el líder de La Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon ya caracterizó en el pasado las estadísticas étnicas de “naufragio intelectual” propio de “Vichy”, el gobierno colaboracionista francés.

“La experiencia demuestra que no facilitan la lucha contra la discriminación. Los países anglosajones, campeones del conteo étnico, son también los que peor se desempeñan en la lucha contra la segregación racial y las desigualdades de todo tipo”, sostuvo en 2007.

Por su parte, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos reiteró el domingo su hostilidad hacia las estadísticas étnicas, que, según dijo, "no son instrumentos neutrales", pues considera que el reconocimiento estatal de las categorías étnicas o raciales correría el riesgo de "esencializarlas".

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo