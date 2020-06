'Macron va a intentar pintar de verde su programa', para su reelección

Tras la derrota de su partido en las elecciones municipales en las que triunfaron los ecologistas, el presidente francés podría dar señales de mayor sensibilidad 'verde'. Análisis completo del panoraman político francés con el politólogo Franck Gaudichaud.

El partido del presidente Emmanuel Macron sufrió este domingo una contundente derrota en las elecciones municipales francesas, que estuvieron marcadas por una abstención récord y el avance de los ecologistas que conquistaron las alcaldías de varias de las principales ciudades del país.

Para París, la joya de la corona de los comicios municipales, la regente saliente, la socialista nacida en España Anne Hidalgo, renovó su mandato con más del 50% de votos, frente a su principal rival, la exministra de Justicia Rachida Dati, candidata del partido conservador.

Los verdes, que avanzan con fuerza en el tablero político francés desde hace varias elecciones, triunfaron en algunas de las principales ciudades, como Lyon (centro-este), Marsella (sureste) y según las primeras estimaciones en Burdeos (centro-oeste), impulsados por la creciente toma de conciencia de las problemáticas medioambientales. Y en otras como Besançon (este), Poitiers (centro) o Annecy, en los Alpes.

RFI conversó con el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Toulouse, Franck Gaudichaud para analizar los resultados.

RFI: ¿A qué se debe el nivel récord de abstención (cerca del 60%) para una elección local en Francia?

Franck Gaudichaud: Hay dos elementos. Uno es coyuntural: obviamente el contexto sanitario excepcional que vivimos no ayuda a la participación electoral. El hecho que en la segunda vuelta ocurra 3 meses después de la primera no facilitó la participación.

Lo que se ve también es que hay un aspecto estructural: hay una abstención más profunda. La gente no se moviliza, no se siente identificada con el espacio electoral, ni con esta democracia representativa. Todos los analistas hablan de una real crisis de representatividad y de la democracia. Sobre todo, son los sectores populares que no van a votar.

RFI: Uno de los aspectos más llamativos de estos comicios es la ola ecologista en las urnas. ¿Cómo explicarla?

Franck Gaudichaud: En el plano electoral, efectivamente hay un gran éxito en las ciudades importantes y medianas, de Europe Ecologie Les Verts (EELV, Verdes). Algunas ciudades centrales para la derecha como Lyon o Burdeos se inclinaron hacia los Verdes. Strasbourg, Poitiers, Besançon, Tours también. Eso se explica obviamente por el contexto de crisis climática y lo que vemos en las urnas es que los Verdes logran conquistar alcaldías cuando hacen alianzas con el centro izquierda.

RFI: El partido oficialista LREM no conquistó ninguna ciudad. ¿A qué se debe esta derrota del partido de Macron?

Franck Gaudichaud: La fuerza presidencial de Emmanuel Macron está totalmente ausente de esta elección. No tuvo capacidad de conquistas ciudades significativas. Eso confirma que el movimiento de Macron es sobre todo un movimiento en torno a su persona, sin ningún anclaje territorial. El segundo aspecto es que el rechazo que vimos en las calles con los Chalecos Amarillos y la movilización contra la ley de jubilación, se mantiene. Entonces hay un movimiento de rechazo que se traduce en estas municipales.

RFI: No se ha hablado mucho del Reagrupamiento Nacional, ex Frente nacional, de Marine Le Pen. ¿Por qué la extrema derecha no alcanza resultados tan significativos como en elecciones nacionales?

Franck Gaudichaud: A parte de su victoria en la ciudad de Perpignan, que tiene más de 100.000 habitantes, estas elecciones municipales son una nueva derrota para el Rassemblement Nacional. Muestra una incapacidad de implantación local. Gobierno pocas ciudades.

Es un partido que está organizado en torno a una figura fuerta. Casi un caudillismo electoral, podríamos decir, en torno a Marine Le Pen, sin traducción política local. El partido logra crecer lentamente pero aún no tiene la capacidad de conquistas ciudades. Eso marca un desfase importante entre su presencia en las elecciones presidenciales, europeas y su presencial municipal.

RFI: Faltan aún dos años antes de las elecciones legislativas y presidenciales. ¿De qué manera modificará el panorama político estas elecciones municipales? ¿Cambiará algo para el posicionamiento ideológico de Macron que se ha orientado más a la derecha al inicio de su mandato?

Franck Gaudichaud: Claramente, en estas elecciones, el partido de Macron mostró que teje alianzas con la derecha. Su orientación de centroderecha está confirmada. Y al mismo la lección que está sacando el equipo presidencial es que el tema de la ecología y de la crisis climática va a ser central en los próximos dos años. Seguramente Macron va a intentar pintar de verde su programa, pensando en la elección presidencial de 2022.

RFI: ¿Es Macron un político con sensibilidad ecologista?

Franck Gaudichaud: No. Macron tiene claramente una visión productivista. Viene del mundo de las finanzas. Su programa tenía pocas propuestas ecologistas. Ahora impulsó una comisión ciudadana para hacer propuestas en este sentido. Pero la fuerza presidencial no es ecologista. Van a intentar darse un barniz ecológico para posicionarse para la elección presidencial.

