Coronavirus: el dilema de los repartidores de comida a domicilio

Las calles de Madrid, París o Nuevas York lucen casi vacías. Pero los repartidores de comida a domicilio siguen circulando en bicicleta, con su mochila en la espalda. Pese a que temen ser contagiados o ser vectores de contagios del Covid-19, su estatus precario no les permite dejar de trabajar.

Jérome Pimot está enfadado. Este repartidor francés que trabajó durante mucho tiempo para la plataforma de entrega de comida Deliveroo y es portavoz del colectivo CLAP de empleados ‘riders’, que trabajan en bicicleta para entregar comida en París.

Aludiendo al discurso marcial del presidente francés que instó a los franceses a respetar las consignas de confinamiento, Pimot pregunta: “Estamos en tiempos de guerra. ¿Qué necesidad hay de pedir a domicilio comida vietnamita orgánica o hamburguesas veganas?”.

El colectivo CLAP exige que las medidas del gobierno francés de indemnización de los asalariados que se quedan en casa para respetar el confinamiento, también puedan aplicarse a los trabajadores “uberizados”. “El Estado debería incautar dinero en las cuentas de Uber Eats para indemnizar a los repartidores a domicilio y permitirles no trabajar”, sugiere Pimot, quien denuncia la irresponsabilidad de las plataformas digitales de reparto.

Además, muchos repartidores siguen trabajando porque su estatus precario de "autoempresarios" (autónomos) no les permite quedarse en casa confinados. Y muchos de ellos, como en Nueva York, envían remesas a su familia en países extranjeros.

No tocar la bolsa de comida

Por el momento, la plataformas Uber Eats y Deliveroo proponen una indemnización de 14 días a los repartidores que se enfermaron de Coronavirus. Aunque los especialistas estiman que hay poca probabilidad de contagiarse del Covid-19 a través de objetos (ver las recomendaciones del Centro de control de enfermedades de EEUU.), ante las dudas, las plataformas piden a los trabajadores respetar los gestos de higiene para evitar los contactos con el cliente como: no tocar las bolsas de comida, no acercarse a los clientes, lavarse las manos con frecuencia, etc.

El gobierno francés por su parte ha publicado una serie de recomendaciones en el mismo sentido, para los repartidores de alimentos.

Aun así, Jerôme Pimot del colectivo de repartidores de París estima que es una aberración sanitaria exponer los repartidores al virus o convertirlos a ellos mismos en vectores de contagio. "Deberíamos teóricamente ponernos gel desinfectante 50 veces al día. Es lo que dicen las guias de las plataformas y el Estado. Pero en la práctica es imposible”, dijo a RFI en entrevista telefónica.

En Francia y España, sindicatos han alzado la voz también contra el gigante de la venta a distancia Amazon, acusado de no acatar las medidas sanitarias en sus almacenes, y de negarles el derecho a sus empleados a retirarse en casa para respetar el confinamiento.

Amazon rechazó esas acusaciones y anunció 100.000 contratos adicionales en el mundo para responder al aumento de la demanda.

