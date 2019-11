Netanyahu celebra el giro de EE.UU. sobre las colonias israelíes en territorios palestinos

El primer ministro israelí aplaude la decisión de la Casa Blanca de dejar de considerar las colonias israelíes contrarias al derecho internacional. La presidencia palestina condenó el cambio de postura de Washington.

Por Daniel Blumenthal, corresponsal de RFI en Tel Aviv

El regocijo experimentado por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu no tiene límites y 24 horas antes de concluido el mandato otorgado por el Presidente de Israel al líder de ¨Azul y Blanco¨ Benny Gantz para formar gobierno, también sirve a sus propios intereses políticos.

¨Es irritante que mientras la administración estadounidense reconoce nuestros derechos en la Tierra de Israel, Benny Gantz se dispone a formar un gobierno de minoría con quiénes apoyan al terrorismo y que no reconocen ninguno de nuestros derechos en nuestra tierra¨, afirmó Netanyahu.

El plazo de Gantz concluirá a medianoche de este miércoles y ante la negativa de Netanyahu de separarse del bloque religioso y nacionalista para formar un gobierno de unidad nacional, durante los últimos días se multiplicaban los indicios de la posibilidad de un gobierno de minoría apoyado por los diputados árabes israelíes.

En el terreno, los líderes de los colonos, que son la base de los gobiernos de derecha en Israel, ya llamaban a la imposición de la soberanía israelí sobre los territorios palestinos y a construir masivamente en los asentamientos.

La reacción palestina no se hizo esperar. La parlamentaria palestina Hanan Ashrawi afirmó que ¨la administración Trump constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional¨ y que ¨el anuncio no tiene ningún valor legal. Estados Unidos no tiene el derecho de reescribir las leyes internacionales¨, dijo.



Washington no está "calificado o autorizado para anular las disposiciones del derecho internacional y no tiene derecho a legalizar las colonias israelíes", declaró en un comunicado el portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina.