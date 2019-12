El bloqueo político en el Líbano acentúa la crisis económica

Desde el 17 de octubre, el Líbano se ve sacudido por una protesta popular sin precedentes que ha llevado a la dimisión del gobierno. El bloqueo político continúa y mientras tanto, el país sigue hundiéndose en la crisis económica que ya existía y que es una de las causas del descontento.

Con el enviado especial de RFI al Líbano, Nicolas Falez.

En un salón de té, el vendedor envuelve uno de los pocos paquetes de pasteles que ha vendido en el día. Hace unas semanas, el dueño de la tienda le dijo que su salario se reduciría a la mitad.

"Trabajo aquí, sé si el negocio va bien o no. No hay clientes, las mesas están vacías desde esta mañana, así que nos da medio sueldo. Lo entiendo, veo la situación y no hay nada que podamos hacer. Me va a decir ‘deja el trabajo o vete a trabajar con medio sueldo’, y yo prefiero quedarme", explica.

Un medio sueldo, combinado a veces con un desempleo parcial, se ha convertido en una realidad para muchos empleados del sector privado. Según el sindicato gastronómico del Líbano, más de 250 establecimientos han cerrado sólo en el mes de octubre y los anuncios de despidos se están multiplicando en todos los sectores.

Todos los indicadores económicos del país están en rojo, y con una escasez de liquidez, los bancos limitan los retiros semanales de sus clientes. Muchos hablan ahora del riesgo de un colapso económico en el Líbano.