El embajador del Reino Unido en Irán niega haber participado en una manifestación

El embajador británico en Irán, Rob Macaire, que según Londres fue detenido brevemente por las autoridades el sábado, negó el domingo que hubiera participado en manifestaciones contra las autoridades iraníes, tal y como publicaron algunos medios.

Anuncios Lee mas

"Confirmo que no he participado en ninguna manifestación", dijo Macaire en la red social Twitter. "Fui a un acto presentado como una vigilia en memoria de las víctimas de la tragedia del avión de Ukraine International Airlines, derribado el miércoles cerca de Teherán", dijo.

La República Islámica reconoció el sábado su responsabilidad en esta catástrofe en la que perecieron 176 personas y que provocó una ola de indignación en Irán. Las autoridades habían negado que el accidente se debiera al disparo involuntario de un misil, como adelantó el gobierno canadiense, hasta que terminaron reconociéndolo.

"Es normal querer rendir homenaje (...) y ciertas víctimas eran británicas", dijo Macaire.

"Me fui del lugar cinco minutos después, cuando algunas personas comenzaron a corear consignas" contra las autoridades, agregó el embajador.

El sábado, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, anunció sin dar muchos detalles que Macaire había sido detenido brevemente.

"El arresto de nuestro embajador en Teherán sin fundamientos ni explicaciones es una violación flagrante de las leyes internacionales", dijo.

Según el diario Daily Mail, el embajador habría sido detenido por haber "envalentonado" a los manifestantes que expresaban su cólera contra las autoridades tras la catástrofe del avión.

Las autoridades iraníes no se han pronunciado sobre este incidente.

Durante la noche, la agencia iraní Tasnim, cercana ideológicamente a los conservadores, informó que el embajador había sido detenido durante varias horas e interrogado por presuntos "actos que levantaron sospechas", durante una manifestación en Teherán.

La policía iraní dispersó el sábado por la noche a estudiantes que proferían consignas antigobierno durante una manifestación en recuerdo de las víctimas del avión ucraniano, según la agencia de noticias iraní Fars.

Periodistas de la AFP que cubrieron esta vigilia pudieron comprobar cómo el acto se transformó en una manifestación de ciudadanos indignados que llamaban "mentirosos" a sus gobernantes y pedían que los culpables del drama y quienes intentaron encubrir sus causas, sean castigados.

Con AFP