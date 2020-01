Irán: "los europeos están un poco en tierra de nadie"

Los países europeos optaron esta semana por una estrategia compleja, para obligar a Irán a respetar sus compromisos nucleares. Activando el mecanismo de resolución de disputas, bajo la presión de Washington que amenaza a Alemania, Reino Unido y Francia con imponerles aranceles. Una estrategia poco legible, como explicó a RFI, Haizam Amirah Fernadez, investigador principal para Oriente Medio del Real Instituto Elcano de Madrid.

RFI: ¿Que lectura haría usted de la decisión Europea de activar contra Irán, el mecanismo de resolución de disputas? Los europeos buscan presionarlo, pero con mucha cautela.

Haizam Amirah Fernández :Hay que recordar que el año 2015 se alcanzó un acuerdo entre las grandes potencias mundiales e Irán, para controlar su programa nuclear y asegurarse que ese programa no acabara desarrollando una tecnología con fines militares. Es decir una bomba nuclear. Estados Unidos fue el país que se retiró unilateralmente de este acuerdo, con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, y desde entonces los países europeos, firmantes del acuerdo: Francia, Alemania y el Reino Unido están un poco en “tierra de nadie”. Porque, por un lado abogan por mantener dicho acuerdo, pero al mismo tiempo no tienen la capacidad de mantener las condiciones que Irán recibió a cambio de firmarlo: beneficios comerciales, facilidades de exportación, financieras… Irán aceptaba inspecciones exhaustivas a cambio de una normalización económica en beneficio de su población, eso no está ocurriendo. Principalmente por el retiro estadounidense, si bien hay responsabilidades compartidas, fue él quien rompió el acuerdo, retirándose e imponiendo severas sanciones tanto a Irán como a los países que comercian o tienen relaciones con Irán. Esto incluye a Europa, con lo cual Europa se encuentra un poco perdida en la actualidad.

RFI: Los tres ministros europeos firmantes, insisten en que no se trata de sumarse a la política estadounidense de máxima presión, pero en la práctica participan de ella.

HAF: Así es, hay una sensación extendida de que los países europeos están esperando finales de este año, a ver qué ocurre con las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre. Y a partir de allí, ver como relacionarse con Irán y Estados Unidos. Si Trump es reelegido, cabe esperar una escalda de esta política de presión máxima sobre Irán, lo cual implica a terceros países que hagan negocios o tengan relaciones con Irán; incluidos los países europeos. En cambio, si Trump no es reelegido y hay un presidente demócrata, esperar a que este acuerdo nuclear se reconduzca y haya un tipo de apertura y negociación con el régimen iraní. Es una apuesta arriesgada, falta mucho tiempo y desde Irán se exige a la Unión Europea que cumpla con su parte del acuerdo nuclear. Pero la Unión Europea no puede hacerlo, porque se arriesga a recibir fuertes sanciones y castigos de parte de la administración Trump. No hay una solución fácil, y tampoco parece haber una estrategia clara por parte de las capitales europeas, más bien dan la impresión de ir reaccionando sobre la marcha, en función de las declaraciones que hace Irán.

RFI: ¿Lo que pareciera estar marcando la agenda, son las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo?

H A F: Sin duda, las elecciones, y sobre todo los intereses personales del presidente Trump para su reelección. Incluida la imagen que transmite a la población estadounidense y sus electores, con las distintas decisiones que está tomando, como la de asesinar al influyente general iraní, Qassem Soleimani. Esto puede beneficiarle internamente en las encuestas, el problema es que está rompiendo un orden internacional donde el multilateralismo permitió alcanzar un acuerdo complejo como el acuerdo nuclear con Irán. El problema es que no se lo está sustituyendo por otro tipo de relaciones, que resuelvan conflictos, resuelvan problemas o que eviten una escalada de tensión con el consiguiente riesgo de que haya enfrentamientos bélicos, en una región muy compleja y clave para la economía mundial como es el Golfo Pérsico.