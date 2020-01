En Cisjordania, los palestinos no se hacen ilusiones sobre el ‘acuerdo del siglo’ de Trump

La publicación del plan de paz de la administración estadounidense se dará a conocer este martes. Según los palestinos, incluye la anexión por parte de Israel del Valle del Jordán y de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, así como el reconocimiento oficial de Jerusalén como única capital de Israel. En los territorios palestinos, en Gaza cientos de manifestantes protestaron en la tarde del lunes, mientras en Ramala, la desilusión era palpable.

Anuncios Lee mas

Por Alice Froussard, corresponsal de RFI en los Territorios Palestinos

Las calles de Ramala se ven tranquilas, los palestinos parecen indiferentes, pero eso no significa que el plan de Donald Trump sea aceptado, muy por el contrario. Frente a un elegante café del centro, Alí Shobita, de 28 años, dice que rechazará este plan, pase lo que pase.

"No es nada nuevo, hace años que quieren imponernos este plan. No lo acepto: significaría que perderíamos nuestros derechos, sería el fin de la solución de los dos Estados y el fin del Estado palestino", asegura.

Porque si damos crédito a las filtraciones, el “acuerdo del siglo” se quedaría muy corto de las con respecto a las expectativas de los habitantes y permitiría la anexión de toda o parte de la Cisjordania ocupada.

Se trata de una peligrosa promesa de campaña, estima el estudiante. "La anexión es sólo una declaración para las elecciones, pero lo hacen sonar como una declaración de guerra. Si realmente lo hacen, podría agravar los conflictos con Jordania y todos los demás países árabes", sostiene.

Maher Hamad, un empresario de 58 años, está de acuerdo. La compensación financiera, dice, no cambiará nada. "No hay nada que podamos hacer al respecto, Trump puede hacer lo que quiera porque tiene el poder, pero el poder no se quedará para siempre…", advierte.

Y aunque es demasiado pronto para predecir cuáles serán las repercusiones aquí, una cosa es segura: con este anuncio, la paz está en peligro.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo