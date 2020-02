Irán: denuncian falta de transparencia sobre cifras de muertos por coronavirus

Las personas infectadas por el virus y las familias de personas contaminadas, o que han muerto, dicen que no han sido puestas en cuarentena. No hay medidas de cuarentena. He visto videos y he escuchado audios con testimonios en los que la gente dice que ellos mismos se han puesto en cuarentena en sus hogares para no infectar a otras personas. Lo más inquietante es esto: las autoridades no tienen ningún plan para controlar esta enfermedad.