Elecciones en Israel: ¿una nueva votación para nada?

Los israelíes acuden a las urnas este lunes 2 de marzo por tercera vez en menos de un año. Benjamin Netanyahu, cuyo juicio por cargos de corrupción comenzará este mes, espera seguir en el poder. Pero las elecciones podrían arrojar, una vez más, un parlamento fragmentado y prolongar el estancamiento político. Detrás del impasse, el sistema electoral del país.

Por Michel Paul, corresponsal de RFI en Jerusalén



La representación proporcional directa es un hermoso sistema de democracia… en el papel. Pero en realidad, causa un gran alboroto político. Desde la creación del Estado de Israel y hasta ahora, nunca un partido ha obtenido la mayoría absoluta en la Knéset. El Parlamento israelí tiene 120 diputados y ningún grupo parlamentario se ha acercado a los 61 escaños que le habrían permitido dirigir los asuntos del país en solitario.

Incluso el legendario Mapai, el precursor del Partido Laborista con David Ben Gurión a la cabeza, estaba muy lejos de obtenerlo. Como resultado, hasta el día de hoy ha sido necesaria una coalición para poder gobernar, con todas las concesiones que esto implica.

Un sistema proporcional uninominal

El voto es secreto y directo: todo el país es considerado como un solo distrito electoral. Con la excepción de los diplomáticos y otros emisarios, sólo los israelíes presentes en el país el día de la votación pueden cumplir con su deber electoral.

En este sistema electoral, el número de escaños asignados a un partido en la Knéset refleja el porcentaje exacto de votos que ha recibido de los ciudadanos. Con una diferencia: el umbral electoral. Ha aumentado sucesivamente del 1% al 3,15%. Este piso de elegibilidad tiene por objeto filtrar el número de partidos finalmente representados en la Knéset. Luego, en el momento del recuento, las formaciones se reparten los votos de los partidos que no han alcanzado este umbral. Este es el resultado de los acuerdos realizados antes de la consulta electoral.



Una multitud de grupos desproporcionadamente grandes



En total, unas treinta listas están presentes en esta tercera consulta. Como siempre, en su mayoría, se trata de partidos políticos que no tienen la menor posibilidad de cruzar el umbral electoral. Por ejemplo, una lista que incluye sólo mujeres. Están visiblemente ausentes de los partidos principales. Y también listas de fantasía: el Partido Pirata por ejemplo, o la lista blanca roja de los incorruptibles. En esta lista, en noveno lugar está el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y justo detrás de él, el difunto Rabino de Lubawitch: un poco de humor en esta campaña electoral.



Esto explica por qué el Primer Ministro nombrado por el Presidente a menudo tiene dificultades para formar una coalición estable. Las alianzas van y vienen. El sistema da a los pequeños partidos una fuerza desproporcionada. Este es el caso, en particular, con las formaciones religiosas o, por el contrario, los partidos árabes, que suelen estar marginados. Pero lo que es notable y deplorable es que en las campañas electorales el conflicto israelí-palestino es la mayoría de las veces, como mucho, una cuestión secundaria.



Dificultad para gobernar



En 1996, se modificó el sistema para permitir la elección del Primer Ministro por sufragio universal. Después de un verdadero fiasco, se abandonó el cambio y se reanudó el sistema tradicional con todos los problemas que implica. Para el ejecutivo, es difícil gobernar.

Lo que a los israelíes les gustaría es poder saber en la noche del lunes quién será su Primer Ministro. Y según las últimas encuestas publicadas antes del fin de semana, deberían irse a la cama sin conocer su nombre.





