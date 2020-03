Coronavirus: La epidemia continúa propagándose en Irán, que libera a prisioneros

Según las últimas cifras de las autoridades sanitarias, el número de personas infectadas en Irán ha aumentado aún más, pasando de 2.366 el martes 3 de marzo a 2.922 el miércoles, con un saldo de 92 muertes. Pero el número de los curados también ha aumentado, ya que más de 500 personas han abandonado los hospitales.

Anuncios Lee mas

Con el corresponsal de RFI en Teherán, Siavosh Ghazi

El Presidente iraní Hassan Rohani anunció que casi todas las provincias del país están afectadas por la epidemia. En los últimos días, las autoridades han intensificado las medidas para combatir el coronavirus. Actualmente, 24 laboratorios se dedican a pruebas de diagnóstico, frente a los dos que había al principio de la crisis sanitaria.

Además, el jefe de la autoridad judicial ha ordenado permisos de salida temporales para prisioneros. Según el portavoz del Ministerio de Justicia, unos 54.000 presos ya han salido de las cárceles, es decir casi el 30% de la población carcelaria del país. Entre ellos hay personas condenadas por razones políticas o de seguridad.

Nazanine Zagheri, una mujer irano-británica condenada a prisión por "actuar contra la seguridad nacional", ha sido sometida a pruebas y se ha descubierto que no ha contraído el coronavirus, aseguró el portavoz del ministerio.

Por otra parte, hasta ahora no se ha dado ninguna noticia sobre la situación de la investigadora franco-iraní Fariba Adelkhah y su pareja, el francés Roland Marchal, ambos detenidos desde junio en Irán.

Fariba Adelkhah, antropóloga especialista en el chiismo, y Roland Marchal, experto en África, fueron detenidos en junio. Las autoridades francesas piden sin descanso desde entonces su liberación.

Adelkhah está acusada de "propaganda contra el sistema" político de la República Islámica y "complot contra la seguridad nacional".

Según su abogado, Said Dehghan, su juicio comenzó el martes 3 de marzo. Sólo apareció Fariba Adelkha. El poder judicial iraní no ha confirmado esta información. El portavoz de la judicatura no ha dicho si a ella y/o a Roland Marchal se les concederá un permiso de salida temporal.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo