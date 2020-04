Coronavirus: Irán supera los 3.000 muertos y trata de evitar un segundo pico

VIA REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Irán inicia el mes de abril con más de 3.000 muertos. Tras varias semanas sin medidas radicales, el gobierno ha decidido frenar la actividad económica y la movilidad, a la vez que pide a la comunidad internacional que se presione a Estados Unidos para aliviar sus sanciones.

Si bien Irán comenzó sus vacaciones de fin de año el pasado 21 de marzo sin restricciones severas en la movilidad de la población, las ha terminado con una estrategia totalmente diferente. Después de semanas en las que no se decidía a tomar medidas extremas para no afectar aún más su ya maltrecha economía, el gobierno ordenó el cierre de parques, empresas y establecimientos que no son de primera necesidad.

Estas medidas se extenderán hasta el 8 de abril y tienen como propósito evitar controlar un segundo pico que el gobierno teme puede llegar en las próximas semanas.

A pesar de ser uno de los países más golpeados por la COVID-19 con 53.000 casos positivos y 3.294 fallecidos a la fecha del 3 de abril, las autoridades han dicho que la situación se ha ido estabilizado en gran parte del país.

Decenas de hospitales de campaña

Otras versiones no oficiales aseguran que las cifras podrían ser mayores pero coinciden que la situación es más manejable actualmente en parte por la puesta en marcha de decenas de hospitales de campaña de las fuerzas armadas y hospitales creados en ferias y coliseos.

Todo esto se hizo en medio de una gran campaña internacional en la que Irán pide ayude para presionar a Estados Unidos a levantar las fuertes sanciones económicas. Éstas han tenido consecuencias en la lucha contra el virus, especialmente por la dificultad para acceder a medicinas y equipos.

