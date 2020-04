Se abre en Alemania el primer juicio por los crímenes del régimen sirio

Un juicio inédito se abre este jueves en Coblenza, Alemania: dos responsables sirios serán juzgados por abusos atribuidos al régimen de Bashar al-Asad. Anwar Raslan y Eyad al-Gharib fueron arrestados el año pasado en Alemania, donde se habían refugiado después de desertar.

Este jueves arranca en Coblenza, Alemania, el primer juicio por las torturas del régimen sirio de Bashar al-Asad. Ex miembros de la inteligencia siria, Anwar Raslan y Eyad al-Gharib están acusados de asesinatos y torturas en un campo de detención. Es el principio de "jurisdicción universal" de la justicia lo que permite que este juicio se lleve a cabo en un país distinto de Siria.

Recolección de pruebas

El abogado y activista de Derechos Humanos sirio Anwar al-Bunni estuvo encarcelado en su país de 2006 a 2011. Refugiado en Alemania, fue por casualidad que su ruta se cruzó unos años después con la del hombre que lo había arrestado: Anwar Raslan, un ex coronel sirio.

"Acababa de llegar a Berlín. En la calle me encontré con alguien que me pareció conocer, estaba con su esposa. No lo reconocí inmediatamente, pero unos días después alguien me dijo que Anwar Raslan había llegado a Alemania. Fue entonces cuando me di cuenta de que la persona que había visto era él", cuenta el abogado.

Anwar al-Bunni recolecta pruebas y testimonios para los juicios que tengan lugar fuera de Siria. Entre estos elementos, el caso César: 55.000 fotografías de cuerpos torturados y ejecutados, que fueron presentadas por un miembro desertor de la policía militar siria.

"El caso César es una de las pruebas que llevamos al tribunal para confirmar las declaraciones de los testigos. Podemos probar que realmente lo están haciendo, no son sólo historias que les estamos contando, ¡son hechos! ", prosigue el abogado. Anwar al-Bunni dice que trabaja para que se abran otros juicios después del de Anwar Raslan y Eyad al-Gharib.

Doble señal

Anwar Raslan está acusado de ser responsable de la muerte de 58 personas y de la tortura de al menos otras 4.000 entre abril de 2011 y septiembre de 2012, cuando era el director de la carcel de Al-Khatib en Damasco. Eyad al-Gharib, que trabajaba bajo la autoridad de Raslan, está acusado de haber participado en el arresto y la tortura de al menos 30 personas.

Raslan sin embargo fue uno de los primeros oficiales de alto rango del régimen de Asad en cambiar de bando. Hace cinco años, fue incluso uno de los representantes de la oposición en los diálogos con la ONU en Ginebra. Fue inicialmente protegido por el gobierno alemán por ayudar al debilitamiento del régimen sirio.

Para los sirios que se encuentran en Europa, este juicio debe permitir que se sepa más sobre los abusos aún poco conocidos de Damasco. Patrick Kroker, el abogado de las partes civiles sirias, explica que "este juicio es una señal para las víctimas de que Europa no descuida el sufrimiento que han experimentado estas personas que ahora viven en Europa".

Pero no sólo: "Por otra parte, también es una señal para los que todavía están en el poder en Siria de que la justicia tiene mucha paciencia y que un día, quizás ellos también sean responsables de los crímenes que cometieron en Siria ", agrega Kroker.

La información que el juicio de Coblenza permitirá reunir será útil para otros procedimientos contra funcionarios sirios que hayan cometido crímenes. Se estima que en la actualidad un millar de ellos viven en Europa.

Con información de Nicolas Falez y los corresponsales Sergio Correa y Pascal Thibaut

