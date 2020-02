El drama de los senegaleses que no pueden abandonar China por falta de recursos

Los familiares de 13 estudiantes senegaleses confinados en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia de coronavirus, celebraron una conferencia de prensa en Dakar el miércoles 5 de febrero para exigir su inmediato regreso. El presidente senegalés afirmó que el país no tiene los medios para repatriarlos.

Con la corresponsal de RFI en Dakar, Charlotte Idrac

Los padres de 13 estudiantes senegaleses confinados en Wuhan, China, lanzaron un "grito desde el fondo de su corazón". El Presidente senegalés Macky Sall dijo el lunes 3 de febrero que la cuestión de la repatriación "no es sencilla" y que Senegal "no tiene los medios" para traerlos de vuelta a casa ni cuenta con las medidas de seguridad suficientes, argumentando que "la logística que está fuera de su alcance". La declaración despierta la incomprensión en las familias de los estudiantes. Reunidos en un grupo, dieron una conferencia de prensa el miércoles en Dakar para exigir su regreso inmediato.

El Hadj Malick Coulibaly no deja su teléfono y vigila la aplicación WhatsApp. Su hijo Younouss ha estudia ingeniería informática en Wuhan desde hace 2 años: "Nos comunicamos todos los días. Todas las mañanas lo llamo. Me dice: ‘la cosa se está poniendo cada vez más difícil’", afirma.

El colectivo se llama a sí mismo "herido y amargado" después de la declaración del presidente. Abdoulaye Sall, padre de un estudiante de ingeniería civil en Wuhan, explica: "No podemos entender que un jefe de Estado se dirija a la nación para decir que la República no tiene los medios para repatriar a 13 estudiantes. Fue un shock terrible para nosotros. Nos reunimos con el Secretario de Estado a cargo de los senegaleses en el extranjero que hizo promesas vacías "vamos a crear un grupo de seguimiento..." Eso no es lo que estamos pidiendo".

Las familias de los estudiantes nos recuerdan el buen manejo de la epidemia del Ébola por parte de Senegal.

Mandiaye Kane había aconsejado a su hermano pequeño que fuera a estudiar a Wuhan " Señor Presidente de la República Macky Sall, le preguntamos solemnemente, si fuese su hijo, ¿qué haría? Tengo a mi hijo en el fondo de un pozo, le doy la espalda. No puedo simplemente decirle ‘Adiós, adiós’ Esto es inaceptable...”. Muy conmovida, Mandiaye Kane no puede terminar su frase.

Por su parte, el Ministro de Salud pide que no se deformen las palabras del Jefe de Estado, y responde que "Senegal no tiene hasta la fecha un sistema de seguridad y salud para traer de vuelta a los estudiantes senegaleses".



