¿Máscaras y baños para nuestras mascotas ante la epidemia de coronavirus?

A medida que el coronavirus avanza, los propietarios de mascotas se preocupan por la seguridad de sus animales frente a la epidemia. Por ahora, sólo un perro ha sido diagnosticado como "débilmente positivo" en Hong Kong. El animal pertenecía a una mujer que había sido infectada, y no mostraba síntomas.

¿Qué actitud adoptar en plena epidemia de coronavirus en caso de tener a una mascota? Los expertos advierten que nunca hay demasiadas precauciones para prevenir su propagación. La advertencia debe ser redoblada en caso de que se confirme la contaminación de su dueño, dice la directora de la Sociedad Brasileña de Infectología, Lessandra Michelim.

La máscara es inútil

"Todavía no sabemos si pueden desarrollar la enfermedad como nosotros y tener un resfriado. Una persona con el virus puede acariciar a su mascota e inocular el virus en su pelaje", explica. "El animal sería colonizado y sería como otro objeto contaminado en la casa. Otra persona que lo acaricie podría contaminarse. Tenemos que tener cuidado y desinfectar a las mascotas", añade.

La frecuencia de los baños puede ser aumentada, pero no debe ser diaria. Hay toallitas para la higiene con alcohol u otros agentes capaces de eliminar el virus, tanto en el animal como en el medio ambiente. Además, se recomienda al dueño que se lave las manos siempre que toque al animal, especialmente si sale a la calle, y que evite tocarse la cara.

Las máscaras protectoras son inútiles, dice Lessandra. "No sirve de nada ponerle una máscara al animal, como tampoco nos sirve a nosotros. Si tenemos síntomas, nos ponemos la máscara para proteger a los demás y al medio ambiente. Pero ponerle la máscara al animal no sólo no funcionará, sino que podría dañarlo. Algunas razas de perros y gatos tienen caras planas y una máscara sólo les dificultaría la respiración", indica.

El miedo y la falta de información han llevado a que miles de mascotas sean abandonadas en China. Imágenes de perros muertos en las calles circularon en las redes sociales, lo que generó campañas de concientización.

"Estamos invadiendo su entorno salvaje"

La infectóloga, profesora de Medicina de la Universidad de Caxias do Sul, recuerda que los mamíferos son más propensos a albergar virus que pueden llegar a los humanos, especialmente a los animales salvajes y de granja. La gripe, por ejemplo, pasa de los pájaros y los cerdos a los humanos.

"De hecho, estamos invadiendo su entorno salvaje, por lo que estas enfermedades están apareciendo. Invadimos con el ecoturismo, la caza e incluso la investigación veterinaria. Tenemos que ser más conscientes de que, muchas veces, al invadir más estos entornos, tendremos más exposición a diferentes virus", subraya.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), con sede en París, sigue de cerca la evolución del Covid-19 en los animales e indica que "se está llevando a cabo una investigación" sobre el caso del perro de Hong Kong. La entidad señala que aunque el coronavirus atacó al hombre desde un animal, la ruta de transmisión predominante parece ser entre humanos.

"Los mamíferos domésticos de los hogares en los que se hayan confirmado casos humanos de Covid-19 serán puestos en cuarentena y observados durante 14 días", dijo la organización.

