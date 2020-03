Pequeña gira por algunos países confinados por el coronavirus

Poco a poco se suman más países al grupo de los confinados. China, en donde surgió el coronavirus fue el primero en aplicar medidas drásticas para frenarle el ímpetu con el que venía arrasando vidas. A algunas personas la orden de aislamiento las tomó desprevenidas. ¿Cómo lo han vivido? ¿Que consecuencias les puede acarrear?

“En China, la salud mental no es un tabú”

María Fe vive en Shanghái en donde prepara un doctorado en Estudios Internacionales. Esta joven peruana lleva un mes y medio en cuarentena en el campus universitario. A pesar del confinamiento se estima afortunada.

“La situación de los estudiantes depende mucho de la organización de cada universidad. Aquí se están haciendo las cosas muy bien porque se han asegurado de que no nos falte nada. Han puesto un comedor y un mini mercado. Además, en China, las ventas online están muy desarrolladas, de manera que lo que no se consigue en el campus se compra por internet y en pocas horas lo recibes. Además tenemos grandes zonas verdes por las que puedes caminar si te cansas de estar en tu habitación. Eso sí, debes llevar mascarilla y preferiblemente evitar los grupos”.

María Fe indica que “la universidad ha organizado charlas para explicar cómo manejar el estrés. Muy útil, porque yo, por ejemplo, desde el día 34, más o menos, empecé a sentir el encierro. El servicio psicológico está pendiente de cualquier solicitud de ayuda. De manera que, mal que bien, se dan las condiciones para sobrevivir. Me siento cuidada, siento que no me faltara nada. Todos los días tengo que llenar un reporte sobre mi estado de salud. Nos estan cuidando mucho aunque soy consciente de que en otras universidades no es igual. Pero en medio de todo estoy en una situación bastante privilegiada”, insiste.

“Tutti a casa” en Italia

Italia, segundo país más afectado por el coronavirus, después de China, las autoridades decidieron finalmente enviar “tutti a casa”. Incluso en los lugares en los que el Covid19 no ha tocado a la puerta. Pero las ordenes, los controles y las multas son las mismas para todos.

Rafaela vive en un pequeño pueblo del Piamonte, en el norte del país. Allí, por lo menos por ahora, no hay casos de coronavirus. Pero tanto a ella como a sus coterráneos les toca encerrarse y presentar un documento en caso de salir.

“Hace dos días fui a ver a mi mamá, que necesita medicinas especiales, cuando manejaba hasta su casa me paró la policía y me preguntó para donde iba, mi nombre, tuve que enseñarles el documento, me hicieron varias preguntas para comprobar si estaba diciendo la verdad porque hay sanciones para aquellas personas que hacen declaraciones no conformes con las exigencias impuestas por el gobierno para contener el coronavirus. Incluso te pueden llevar a la cárcel. Pero todo salió bien porque yo declaré lo que estaba haciendo”.

Rafaela recomienda cuidarse y seguir las recomendaciones de las autoridades.

España también entró en la lista de países más afectados por el Covid19. Como en Italia, el gobierno suspendió las clases. Una situación que María Soledad, madre de dos niños, tiene que manejar de la mejor manera posible:

"Lo estamos viviendo con mucha paciencia. Les explicamos que esto es una situación de emergencia, que hay vidas en peligro y ellos lo han entendido. Organizamos actividades en casa. Por supuesto la televisión y los juegos son fundamentales. Tratamos que la convivencia sea dinámica porque por la edad de los niños. Evitamos aburrirnos y desesperarnos. Pero bueno, con paciencia todo se logra".

En cuento al estudio, explica María Soledad que a su hijo menor le envían las tareas todos los días y el que el mayor recibe clases online. “Las clases tienen los mismos horarios que cuando van al colegio, es decir, de nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Pero volviendo al más pequeño, el colegio también envía durante el día guías para que sepa lo que debe hacer".

El cierre de fronteras deja algunos varados

Es el caso de Leopoldo Cadenas, venezolano, varado en Madrid desde la semana pasada a donde fue con varios colegas a una reunión de trabajo.

"Desde que redujeron los vuelos entre Venezuela y otros países, como España, mis colegas y yo comenzamos a buscar otras rutas para regresar, pero una tras otra se fueron cerrando porque los países en donde pensamos hacer escala para volver a Venezuela cerraban la frontera aérea".

Para Leopoldo el impacto es múltiple:

"Estar varado en España tiene varias complicaciones para mí. La primera es que estoy alejado de mi familia, de mi esposa y de mis tres hijos que están en Caracas. En segundo lugar afecta mi trabajo, no solo por el desfase horario con Venezuela, hay que adaptarse. Por si fuera poco las comunicaciones con mi país son difíciles, las conexiones de mis clientes e incluso la de mi oficina no son óptimas. En donde estoy alojado es complicado producir documentos porque carezco de medios tecnológicos. Por otra parte temo a las consecuencias económicas que esto puede tener para mí y para mis clientes, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿cuándo podré regresar a Venezuela?. Espero que podamos sortear los inconvenientes y que sea pronto", murmura con poco optimismo.

Entretanto, en París, Paul, comercial en una empresa, se frota las manos porque vestido cómodamente con una sudadera sigue ganando clientes, claro, tiene las herramientas para continuar con el trabajo en casa.

