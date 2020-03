Almacenar papel higiénico, una metáfora de la búsqueda de la limpieza

En medio de la pandemia de coronavirus, algunas escenas inusuales han llamado la atención, como la urgencia por ir a los supermercados para abastecerse de productos de primera necesidad. Aunque los gobiernos y los mayoristas reiteran que no habrá escasez, por más de que algunas estanterías estén temporalmente vacías, no son infrecuentes los casos extremos de acaloradas disputas por los rollos de papel higiénico en distintas partes del mundo. RFI recogió la opinión de psicoanalistas.

Por Maria Paula Carvalho

En Francia, en respuesta a la epidemia de Covid-19, el papel higiénico se convirtió en un artículo de lujo en algunos supermercados. Lo mismo se ha visto en otros países, como el Reino Unido y el Canadá, donde se ha instalado el pánico entre los consumidores. Después de un rápido vistazo a las tendencias en las redes sociales, no es difícil dar con escenas de clientes llegando a las manos para quedarse con un rollo de papel higiénico.

El siguiente video, filmado en Australia, muestra a los consumidores peleando por los últimos rollos de papel higiénico disponibles. El gerente de la tienda se ve obligado a intervenir para calmar a los clientes.

L'épidémie de coronavirus est en train de rendre le monde fou. Maintenant, les gens se battent pour du papier toilette... DU PAPIER TOILETTE !

El post, del 8 de marzo, ha alcanzado hasta ahora 77.000 visualizaciones, ha sido compartido más de 400 veces y ha tenido casi 500 "me gusta". Tan pronto como las imágenes fueron publicadas en Twitter, mucha gente comentó la escena.

"Es la prueba de que somos verdaderos esclavos de la sociedad de consumo", escribió un internauta que se identifica como Pretinha Maria. "Es triste ver que en el momento en que las personas deben unirse se dividen", apuntó Patrick Charbonneau.

La psicoanalista francesa Sonja Saurin tiene una interpretación de este apego al consumidor en un momento de crisis. "El papel higiénico está relacionado con la limpieza. Mientras estás evacuando, tu cuerpo rechaza lo que ya no sirve. Así que hay una asociación metafórica entre este papel higiénico, hecho para limpiar, y el deseo de evitar la contaminación y evacuar los miedos", explica. "En este momento, vemos a hombres que siempre han tenido barba afeitándose, porque todo lo que puede ser sucio nos recuerda la contaminación. Lo que también podemos decir, desde un punto de vista psicoanalítico, es que cuando hay pánico, la gente tiene una fijación con ciertos objetos", añade.

Coches llenos y largas colas

Internet está inundada de imágenes captadas en todo el mundo de carros llenos y largas filas en los supermercados, donde los consumidores compran lo suficiente para durar meses. Según los expertos, ver estas imágenes, además de las noticias falsas y los rumores que circulan sobre el coronavirus, contribuye al pánico generalizado.

Para evitarlo, una de las mayores cadenas de tiendas de Francia lanzó el miércoles un comunicado para todos los países donde tienen sucursales: Brasil, Argentina, Rumania, España, Italia y Polonia. Para Carrefour, la difusión de información sobre la reposición de productos esenciales en las tiendas es un caso de utilidad pública.

"Nuestros estantes y tiendas en línea se reponen varias veces al día para responder a la alta demanda. Puede haber alguna ruptura temporal de un determinado artículo, pero tenemos suficientes existencias para abastecer a las tiendas para los próximos días y semanas", aseguró Alexandre Bompard, director general del grupo francés.

En la capital francesa, los almacenes pueden trabajar los domingos para asegurar las entregas. Los supermercados siguen abiertos a horas normales, lo que no impide que algunas personas hagan cola incluso antes de que se abran las puertas. Al mismo tiempo, las entregas a domicilio están tardando un poco más de lo habitual, lo que hace que los consumidores se preocupen innecesariamente, garantiza el grupo Carrefour.

"La alta demanda de compras por Internet ha causado retrasos en la entrega, pero los equipos responsables se están reforzando. Sin embargo, pedimos que la prioridad de este servicio sea para los clientes más vulnerables, que tienen dificultades para desplazarse y los profesionales de la salud", subraya la declaración.

En las próximas semanas, la cadena de supermercados creará un servicio telefónico especial en París para los que no tienen acceso a Internet.

Necesidad de control

La investigación realizada con los profesores de marketing Charlene Chen y Leonard Lee señala que "los consumidores compensan la percepción de pérdida de control comprando productos básicos, esenciales para resolver un problema o completar una tarea". En resumen, esto es lo que sucede cuando vemos a la gente correr para comprar productos enlatados o de limpieza en proporciones irracionales.

"La inseguridad humana es inherente, pero siempre se hace mayor en tiempos de tensión y guerra", explica el médico y psicoanalista Paulo Próspero. "Eso es porque nacimos inmaduros y llevamos esta inmadurez emocional por el resto de nuestras vidas. Pero en momentos de pánico es aún más difícil encontrar un equilibrio", dijo a RFI.

"En 'Reflexiones sobre los tiempos de guerra y paz' de 1915, Freud ya dijo que el hombre no es tan bueno como parece en tiempos de paz y no tan malo en tiempos de guerra. Ahora vivimos una guerra bacteriológica, porque el enemigo es invisible. Esto aumenta los factores de desequilibrio y la gente se refugia en el hiperconsumo", analiza. "Pero ahora no compran marcas, sino lo que se ofrece en el supermercado", añade.

Otro análisis posible es que, en tiempos de crisis, la gente quiere estar en la acción y no sólo en el debate de ideas. Así que, para calmar su ansiedad y ayudarles a recuperar su sentido de control, muchos corren a las tiendas que todavía están funcionando.

"El miedo a desaparecer es algo que ha existido en los humanos desde la infancia. Para crecer, los niños necesitan atención, afecto, y si se pierden, llega el pánico, la crisis y el miedo. Comprar, de hecho, es una forma de luchar contra la angustia de esta carencia", observa la psicoanalista Sonja Saurin. "Y recuerden que los seres humanos comenzamos nuestras vidas ya en el encierro, en el vientre de nuestra madre", advierte.

El papel de los gobiernos

En situaciones como ésta, corresponde a los gobiernos actuar y demostrar que existe un plan y que se están tomando medidas para resolver la situación. Un usuario de Internet aprovechó el escenario de la disputa en el supermercado para llamar la atención de las autoridades sobre la importancia de la transparencia en tiempos de crisis.

"Para disipar la sensación de pánico, los gobiernos deben prestar atención a la forma en que comunican sus medidas, cuándo y con qué frecuencia. La situación de cualquier pandemia es tan volátil que las políticas gubernamentales pueden tener que evolucionar rápidamente para responder a ella. Un mensaje fuerte marca la diferencia entre un Estado que entiende la situación y sabe hacia dónde se dirige, y uno que no sabe cómo afrontar la crisis", dice uno de los comentarios leídos en Twitter.

El caso de Singapur, donde hasta ahora no se han observado muertes relacionadas con el virus, a pesar de los más de cien casos identificados, parece ser un buen ejemplo de contención de la infección y de mantenimiento de la confianza de los ciudadanos.

Allí, ante la primera señal de pánico, la gente también compraba grandes cantidades de arroz y fideos instantáneos. Sin embargo, el gobierno hizo declaraciones públicas regularmente y fue bastante franco sobre los peligros de Covid-19. El Primer Ministro Lee Hsien Loong se presentó públicamente pidiendo calma y tranquilizar a los ciudadanos. "Tenemos suficientes suministros, no hay necesidad de abastecerse", dijo. Una semana después, las cosas se calmaron y la gente de Singapur volvió a comprar artículos en cantidades normales.

En Japón e Irán, por otro lado, los gobiernos fueron criticados por su falta de transparencia. En esos países existe la preocupación de que las autoridades puedan estar ocultando deliberadamente información sobre el virus.

Además de causar trastornos innecesarios, la carrera desenfrenada hacia los supermercados provoca una escasez temporal de ciertos bienes, como el alcohol en gel, lo que repercute en los precios debido a la ley de la oferta y la demanda.

El regreso del bidet

Ante la escasez de papel higiénico, los australianos vieron crecer las ventas de un objeto que era común en la época de nuestros abuelos. Según un informe del periódico inglés Daily Mirror, el país registró un fuerte aumento del retorno del bidet.

Para hacer frente a la situación de crisis, muchas personas vuelven a interesarse por esta pequeña unidad sanitaria, fija o móvil, que puede utilizarse para lavar las partes íntimas con un chorro de agua. Esto queda demostrado por las búsquedas en el motor de búsqueda de Google, que muestran un claro aumento del término "bidet" en las últimas semanas, como se muestra en el siguiente post.

Google trends showing a worldwide search spike for... 'bidet'

Para evitar que el miedo se extienda en este momento, los expertos escuchados por el RFI sugieren un retorno a hábitos más básicos y al apego a la realidad. "Lacan dijo 'lo real es cuando luchas'", recuerda Saurin. "Para combatir el efecto del pánico, hay que escuchar a las autoridades que dicen que no habrá escasez de alimentos. Nosotros somos los que creamos este pánico. Un poco como los niños que tienen miedo de la noche", compara.

"La clase alta, más consumidora, es la que más se preocupa ahora y compra alimentos de marca", afirma Paulo Próspero. “Pero eso es un engaño, porque no hay forma de abastecerse durante meses, así que es puro desequilibrio emocional. Es como hacerse un regalo, pero un regalo loco", concluye.

