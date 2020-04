Pequeña guía para mercar de forma segura durante la epidemia

Un tema que preocupa a muchos es cómo hacer sus compras y cómo introducirlas a su hogar sin correr riesgos, a sabiendas que el coronavirus sobrevive por algunas horas en diversas superficies como el metal, el plástico o el cartón. RFI hace un resumen de los gestos adecuados sin caer en una actitud extrema.

Estas semanas, muchas personas han optado por hacer sus compras en línea, para reducir el riesgo de contagio. Si esto no es una opción y desea limitar la posible contaminación, se debe tener en cuenta ciertas prácticas.

Salir preparado

Antes de salir es mejor hacer una lista previa para agilizar las compras y llevar su propia bolsa reciclable. Si se tiene mascarilla, para evitar contaminar a los demás, y guantes, es mejor usarlos.

Respetar distancias, no manosear y lo alargarse

Se debe guardar mínimo un metro de distancia con otras personas. No manosear o tocar varias veces los alimentos. Seleccione con la vista y tome lo que necesite. De preferencia, pagar con tarjeta sin contacto. No se toque los ojos, nariz o boca hasta no haberse lavado bien las manos de regreso en casa.

Poner en pequeña cuarentena

De regreso a la casa con las compras, lo más sencillo es dejar todos los productos que no necesiten refrigeración en cuarentena por 24 horas. Puede ser en un balcon o en un lugar de la casa apartado. Si llegara a haber un virus en la superficie, éste simplemente morirá.

Lavar alimentos y desinfectar empaques

Para los alimentos que necesitan refrigeración, el agua y jabón son suficientes. Los alimentos empaquetados en plástico pueden ser desinfectados también con una solución de agua con cloro diluido : 10 ml de cloro (2 cucharadas soperas) en un litro de agua, usando un trapo pequeño mojado con esta solución. Esta solución puede servir también para desinfectar el carrito de las compras o la bolsa reciclable que se usó y la superficie de la cocina donde se colocaron las compras.

Evitar la psicosis

Hay que recalcar que el coronavirus no se transmite a través de los alimentos. Este virus puede sobrevivir algunas horas en superficies como el plástico, el metal o el cartón. Todo es cuestión de desinfectar estas superficies para evitar un posible contagio, guardando la serenidad y no cayendo en una psicosis. Finalmente, un poco de higiene no le hace mal a nadie.

