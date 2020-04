Covid-19 es el nombre de la enfermedad causada por un coronavirus cuyo nombre oficial es SARS-CoV-2, al igual que el SIDA es el nombre de la enfermedad causada por el VIH. Tanto el VIH como el SARS- CoV-2 pertenecen a la familia de los virus. ¿Pero qué es un virus? En este artículo de RFI se lo contamos.

Un artículo de Simon Rozé, traducido por Ivonne Sánchez,

Este es un vasto tema que concierne a una gran parte de la biología. Para empezar: nosotros, los animales, las plantas, somos seres compuestos de células, una envoltura. Dentro de esas células está lo que llamamos el núcleo. El núcleo contiene información genética, como el ADN. También hay un montón de estructuras que permiten a la célula funcionar y cumplir su papel en el organismo.

Una célula es capaz de "reproducirse" a sí misma. Si se le da energía, una célula madre puede dividirse en dos células hijas. Esto se llama mitosis. También hay organismos compuestos por una sola célula, la gran mayoría de las bacterias, por ejemplo. Por lo que se dice que son unicelulares y también pueden duplicarse.

Pero los virus no tienen esa capacidad. Son mucho más simples y mucho más pequeños. Un virus es un conjunto pequeño de informaciones genéticas protegido por una membrana. No tienen toda la maquinaria de las células y sobretodo son incapaces de mitosis. No pueden dividirse por sí mismos. Es sobre todo por resta razón que los virus no siempre son considerados como seres vivos.

¿Cómo los virus se las arreglan para invadir un organismo vivo?

Los virus son como "piratas". Tienen la capacidad de penetrar en las células. Depositan su material genético en las células, y logran desviar toda la maquinaria celular para su beneficio. La célula atacada tendrá entonces que crear copias del virus en lugar de realizar sus funciones normales.

Hay varias familias de virus, varias formas de "hackear" o de piratear una célula. Lo importante es retener que en general, un tipo de virus ataca a una especie en particular, a un tipo de célula en particular. Los virus pues, están especializados.

¿Los coronavirus tienen como objetivo al sistema respiratorio?

Así es, los coronavirus infectan las células del sistema respiratorio, se « replican » en esas células, perturbando su función. Por eso causan problemas respiratorios, pero al contrario de lo que oímos, no son nuestros enemigos. No lo hacen a sabiendas, con la intención de hacernos daño. El virus "vive su vida como un virus". Va a donde puede ir.

Como prueba, está el hecho de que los coronavirus suelen ser zoonóticos. Se dirigen primero a los animales. Así que viven sus vidas, y a medida que se replican, que se duplican, puede pasar que cambien un poco. Es lo que llamamos una mutación. Sucede al azar. A veces, una de estas mutaciones puede abrir una puerta, dándoles acceso a otros tipos de células. Y en ese momento dado tienen la oportunidad de infectar a los seres humanos. Un nuevo camino se ha abierto para ellos, y simplemente los virus se contentaron de tomar ese nuevo camino.

¿Cuál es la forma de deshacerse de los virus?

Dado que los virus utilizan las células para reproducirse, es difícil deshacerse de ellos sin matar a la célula huésped. Por definición, los antibióticos son ineficaces contra los virus, ya que van dirigidos a mecanismos de las bacterias que los virus no tienen. Sin embargo, hay medicamentos llamados antivirales, que permiten perturbar la replicación del virus.

Pero hay una forma de prevenirlos: la vacuna. Este procedimiento consiste en entrenar a nuestro sistema inmunológico para que pueda hacer frente a un futuro ataque, pero es complicado. Por ejemplo, todavía no tenemos una vacuna para el VIH.

En cambio, sí existe un método de precaución particularmente eficaz contra los coronavirus, un método repetido durante semanas, y que es el jabón, por una razón química. La envoltura que protege la información genética de los coronavirus, está hecha de lo que llamamos lípidos, materia grasa. Y los compuestos del jabón son muy eficaces para eliminar la grasa, rompiendo dicha membrana lípida del virus.

En resumen, nunca podremos repetirlo lo suficiente, ¡lávense las manos!

