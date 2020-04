Observar y ensayar: el estado de la lucha contra el coronavirus por dentro

Los médicos continúan aprendiendo y entendiendo la Covid-19, una enfermedad causada por el nuevo coronavirus, observando la evolución de las condiciones de los pacientes. La profesora Karine Lacombe, jefa del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Saint-Antoine de París, explica a RFI cómo se están llevando a cabo distintas experiencias para superar la pandemia.

Entrevista realizada por Caroline ParéSuivre y Ophélie Lahccen

RFI: ¿Sigue observando fenómenos nuevos, en términos de complicaciones, como las lesiones en los órganos?

Dra Karine Lacombe: Absolutamente. Inicialmente, la alerta que se dio fue para las neumopatías agudas severas. Poco a poco, a partir del caso de Italia, que había sido afectada unos diez días antes que nosotros, nos dimos cuenta de que otras complicaciones se manifestaban: en particular, un estado de hipercoagulación con importantes riesgos de accidentes cerebrovasculares y embolias pulmonares.

Cuando la epidemia llegó a Francia, surgieron otras manifestaciones clínicas de la infección, en particular la pérdida del gusto y el olfato, que no se habían descrito anteriormente. También se descubrió que muchos pacientes, en particular los de edad avanzada, que llegaron con diarrea y fiebre sin manifestaciones pulmonares, eran de hecho portadores de la Covid-19 con un tropismo en el sistema digestivo, algo que no habíamos visto antes.

Más recientemente, vimos que algunos pacientes desarrollaron manifestaciones dermatológicas en una fase muy temprana: sarpullido, livedo (color ligeramente púrpura de la piel, que puede ser bastante fugaz).

Así que hay realmente muchos síntomas clínicos que son muy diferentes de los que estábamos al tanto al principio de la epidemia. Ahora que estamos observando las cosas con cierta distancia, estamos empezando a ver las consecuencias, a largo plazo, con los pacientes con renovadas manifestaciones inflamatorias, sólo unas pocas semanas después de que se hayan recuperado de la infección. Es una infección que nos lleva a cuestionarnos en cuanto a nuestros conocimientos.

RFI: Actualmente se están llevando a cabo múltiples ensayos clínicos. ¿Cuándo veremos los resultados?

Dra Karine Lacombe: Hay muchos ensayos terapéuticos que se han puesto en marcha en casi todas partes. Ha habido algunos ensayos en China, muy pocos ensayos aleatorios, sino más bien lo que llamamos cohortes terapéuticas. Han mostrado resultados bastante contradictorios en cuanto a la eficacia o ineficacia de los antivirales: lopinavir/ritonavir o hidroxicloroquina. Los resultados no fueron concluyentes.

Desde el momento en que empezamos a tener pacientes infectados en Europa, se establecieron grandes ensayos terapéuticos que aún están en proceso de ser incluidos. Cuando el efecto del tratamiento no es absolutamente evidente, nos vemos obligados a incluir a muchos pacientes para demostrar que este tratamiento es más beneficioso que ningún otro. Este es el caso del ensayo del Discovery, que debe incluir a más de 1.000 pacientes para mostrar, con suerte, una diferencia entre los grupos de tratamiento disponibles.

Le recuerdo que se trata principalmente de antivirales: remesivir (un fármaco desarrollado contra el Ébola), lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina, interferón (un inmunomodulador) y el grupo de comparación sin tratamiento particular. Hay otros ensayos en curso con la hidroxicloroquina, por ejemplo. También hay ensayos con inmunomoduladores, que son antiinflamatorios para una etapa más avanzada de la enfermedad. También existe el ensayo de transferencia de inmunidad pasiva, con la transfusión de plasma de pacientes curados a pacientes enfermos.

En todos estos ensayos debe haber tiempo para incluir a los pacientes, para tener los resultados en términos de seguimiento en particular. Así que tendremos los resultados a finales de abril, principios de mayo.

RFI: Profesora, está dirigiendo un ensayo sobre la transfusión de plasma de pacientes curados. ¿Puede explicarnos en qué consiste?

Dra Karine Lacombe: Se trata de utilizar el principio de la inmunidad pasiva. Cuando un paciente desarrolló la Covid-19, desarrolló anticuerpos contra el virus. Estos anticuerpos están presentes en el plasma. Una vez curado el paciente, estos anticuerpos persisten y, a priori, deben evitar que el paciente se vuelva a infectar. Esto es lo que ocurre cuando se está en contacto con muchas otras infecciones virales que son inmunes, como el sarampión. Tomar estos anticuerpos neutralizantes - que son capaces de neutralizar el virus - puede hacer posible que las personas enfermas que aún no han desarrollado anticuerpos, tengan estos anticuerpos disponibles para combatir el virus.

Se ha demostrado que funciona muy bien para algunas enfermedades, pero no para otras. Por ejemplo, funciona muy bien para el sarampión, para el SARS-CoV. En el modelo animal del SARS-CoV-2, particularmente en los chimpancés, se ha demostrado que la transferencia de inmunidad pasiva controla la infección del SARS-CoV-2. Tenemos señales interesantes de China donde unos 15 pacientes en dos ensayos diferentes fueron tratados con plasma de convalecientes. Estos pacientes mostraron una muy buena evolución clínica. También hay una serie de casos de tres pacientes de los Estados Unidos que fueron tratados y en los que funcionó bien.

RFI: ¿Cuántos pacientes participan en este ensayo? ¿En qué etapa de la enfermedad se encuentran?

Dra Karine Lacombe: Los resultados relativos que tenemos sobre el uso del plasma son resultados de pacientes que ya estaban en terapia intensiva, en una etapa muy avanzada de la enfermedad. En nuestro ensayo, llamado Coviplasm, decidimos ir más lejos, antes en la enfermedad: en personas con signos significativos de inflamación. Estos pacientes llegan al hospital con disnea (dificultad para respirar), pero aún no están en cuidados intensivos. Nuestro objetivo es evitar la necesidad de cuidados intensivos. De hecho, en algunos países, no hay suficientes camas en terapia intensiva para acomodar a todos los pacientes que habrían pasado a esta fase inflamatoria, que requiere ventilación con asistencia médica. Por lo tanto, decidimos posicionarnos mucho más temprano: entre los pacientes hospitalizados, que pueden o no necesitar oxígeno, pero que corren el riesgo de empeorar. Se decidió voluntariamente no dar este tipo de tratamiento a los pacientes ambulatorios (fuera del hospital), ya que se sabe que la mayoría de ellos se curan espontáneamente en 5 o 6 días.

RFI: ¿Existe un intercambio de información entre todos estos ensayos? ¿Cómo se mantienen los investigadores y los clínicos al tanto del progreso de estos ensayos?

Dra Karine Lacombe: Tenemos una gran red para compartir los ensayos. En los ensayos realizados en Francia, participan la mayoría de los grandes servicios hospitalarios. Lo mismo ocurre con los ensayos de prevención que se realizan en las ciudades, fuera del hospital. Hay una gran cantidad de información compartida. Para el ensayo del Discovery, se trata de una prueba europea.

Para poder participar en estos ensayos, hay que tener suficientes pacientes enfermos. Por ello, en los países del Sur, en particular en el África subsahariana, se están poniendo en marcha iniciativas terapéuticas, pero mientras no haya muchos pacientes es difícil establecer ensayos. Es de esperar que haya un intercambio de conocimientos entre estos países y los países que han podido llevar a cabo estos ensayos y demostrar la eficacia de ciertos tratamientos. Esto permitiría a los pocos pacientes presentes el poder utilizar los tratamientos.

Esta entrevista fue realizada en el programa Priorité Santé de RFI en francés

