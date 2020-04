¿Puede el cese el fuego pedido por la ONU detener las guerras en curso?

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el pasado 23 de marzo un llamamiento a las partes enfrentadas en conflictos armados alrededor del mundo a detener las hostilidades para permitir la apertura de corredores humanitarios y alentar esfuerzos diplomáticos en medio de la pandemia. ¿Con qué resultados, con qué esperanzas?

“Silenciar las armas; parar las artillerías; detener los ataques aéreos”, exigió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el pasado 23 de marzo a las partes en conflictos armados alrededor del mundo. “Esto es crucial, continuó, para ayudar a crear corredores humanitarios que sirvan para salvar vidas, abrir puertas a la diplomacia y llevar la esperanza a los más vulnerables al Covid-19”.

En los 30 días desde que Guterres lanzó su mensaje algunos grupos armados y Estados han parado sus confrontaciones violentas, pero otros han aprovechado que el mundo está centrado en la crisis del Coronavirus para tratar de ganar posiciones.

Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU no se ha logrado reunir con el fin de marcar una ruta para la comunidad internacional, ni ha conseguido sacar adelante una resolución que vincule la crisis sanitaria con paz y seguridad y cuestiones humanitarias. Las tensiones entre Estados Unidos y China, y entre otros Estados, lo han impedido. La crisis del Coronavirus muestra también cuánto de afectadas se encuentran relaciones multilaterales.

El Consejo de Seguridad inmovilizado

Según la organización Security Council Report en crisis sanitarias anteriores, como el Ébola y el HIV-SIDA, el Consejo de Seguridad se pronunció sobre las implicaciones para la paz y seguridad, la cuestiones humanitarias y de salud pública. El Consejo de Seguridad tomó una actitud de liderazgo indicando que las pandemias generarían más inestabilidad, tensiones sociales, deterioro de los climas políticos, y mayor fragilidad estatal.

El 21 de marzo 190 organizaciones de la sociedad civil global urgieron al Secretario General que el Consejo de Seguridad muestre ese liderazgo. Este debería ser el primer paso para los estados actúen con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias de la ONU, tener coherencia en las respuestas, coordinar las contribuciones financieras, y tomar decisiones sobre las operaciones de paz de la ONU.

El 25 de marzo el Secretario General lanzó un plan de respuesta humanitaria para luchar contra el COVID-19 en los países más pobres. El 3 de abril la Asamblea General aprobó una resolución apoyando el multilateralismo, con la oposición de Rusia, la República Centroafricana, Cuba, Nicaragua y Venezuela, reafirmando el papel central de la ONU en coordinar, intercambiar información científica y buenas prácticas, y trabajar para combatir globalmente la pandemia. Las resoluciones de la Asamblea no son vinculantes para los Estados.

Entre tanto, el Consejo de Seguridad continuó inmovilizado. Estados Unidos, al contrario de lo que hizo durante crisis y presidencias anteriores, no tiene interés en fortalecerlo. Por el contrario, ha intentado promover una resolución condenando a China por la pandemia, como una forma de desviar la atención sobre los errores cometidos por el presidente Donald Trump respecto del virus. Esa resolución sería vetada por Pekín. El Consejo de Seguridad “ha estado completamente perdido”, declaró al New York Times, Louis Charbonneau, director sobre la ONU de la ONG Human Rights Watch.

El virus que no acabó con las guerras

El presidente francés Macron trató de promover una resolución del Consejo de Seguridad que vincule el COVID-19 con la paz y seguridad, apoyado por Camerún, la República Centroafricana, Libia, Myanmar, Colombia, Filipinas, Sudán del Sui, Ucrania y Yemen. Varios estados Europeos se quejaron de no haber tenido información de esa iniciativa por adelantado. Estados Unidos argumenta que no puede declarar un alto el fuego en su lucha con el Estado Islámico, y Rusia no piensa cesar los bombardeos en Siria. Por otra parte, en varios de los países mencionados no se han detenido las confrontaciones.

La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un alto al fuego unilateral a partir del 1 de abril. Pero no han cesado los asesinatos de líderes sociales, a un ritmo de uno al día. El confinamiento en sus casas se transforma para ellos en una trampa.

En Libia, pese al llamamiento de Guterres y el Papa Francisco, continúala ofensiva de Khalifa Haftar, jefe del autoproclamado Ejército Nacional Libio, por el control de Trípoli, donde tiene su sede el Gobierno de Acuerdo Nacional apoyado por Naciones Unidas. Alrededor de 200.000 desplazados interiores, y un número muy alto de refugiados provenientes de diversos países, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, y con serio peligro de contagio del virus.

Dos casos particularmente complejos son Siria, Yemen y Afganistán.

La confrontación múltiple entre el gobierno de Damasco con el apoyo militar de Rusia e Irán y una serie de grupos armados no ha cesado. El gobierno de Estados Unidos y los Talibán firmaron un acuerdo de paz en febrero pasado, pero desde entonces siguen los enfrentamientos entre las dos partes y el gobierno de Kabul. Por otra parte, Arabia Saudita y la milicia de los Houtis volvieron a la guerra luego de tres días de tregua.

El secretario general Guterres ha intentado aprovechar la gravedad de la crisis del COVID-19 con una propuesta ambiciosa. Si bien un alto el fuego es el primer paso en una posible negociación de paz, requiere condiciones que no están dadas, ni en muchos de los 30 conflictos armados en curso, ni entre las potencias que participan en ellos. Si en algunos casos da lugar a procesos de paz, el llamado del secretario general habrá sido un éxito.

*Mariano Aguirre es asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y miembro de la Red de Seguridad Inclusive y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert. Ex asesor de la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Colombia (2017-2019).

