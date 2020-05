Para Donald Trump, el coronavirus salió de un laboratorio chino

Donald Trump dijo el jueves 30 de abril que tiene pruebas de que el nuevo coronavirus, responsable de la pandemia mundial de Covid-19, vino de un laboratorio chino en Wuhan. El presidente estadounidense podría imponer en consecuencia nuevos "impuestos aduaneros" punitivos a China.

La pandemia Covid-19, nombre del coronavirus que apareció por primera vez en la provincia de Hubei a finales de 2019, ha tensado aún más las relaciones entre los Estados Unidos y China. En comparecencia ante prensa desde la Casa Blanca el jueves 30 de abril, el presidente Donald Trump retomó las hostilidades diplomáticas al vincular este coronavirus con un laboratorio chino en Wuhan. Al preguntársele si tenía alguna evidencia que le llevara a creer seriamente que el Instituto de Virología de Wuhan era la fuente del virus, Trump respondió “sí” sin dudarlo, añadiendo que no podía decir nada más.

Hasta ahora el presidente estadounidense sólo había culpado a Pekín por su falta de transparencia, acusándolo de haber ocultado información sobre el Covid-19, pero esta vez Donald Trump va un paso más allá.

Amenazas de impuestos punitivos

"Es algo que podría haber sido contenido en el lugar original, y creo que podría haber sido contenido muy fácilmente", dijo Donald Trump, quien no especificó cuál era esa evidencia. Cuando un periodista le preguntó si estaba insinuando que China había permitido intencionadamente que el virus se propagara, respondió: "Tal vez lo hicieron. Un par de cosas pueden haber pasado. Tal vez no tenían la experiencia para detenerlo o tal vez dejaron que se extendiera. Podrían haberlo detenido. Pero no lo hicieron. Nadie ha sido tan duro con China como yo. Hace unos meses firmamos un acuerdo comercial con China. Fue un gran trato. Pero entonces nos llegó el virus. Vino de China y lo que pasó fue inaceptable. Ahora estamos tratando de determinar cómo se propagó. Deberíamos tener la respuesta en un futuro próximo y eso determinará mi política hacia China", recalcó.

El presidente, que se presenta a la reelección en noviembre y se enfrenta a una nueva crisis económica vinculada a la pandemia, está considerando cómo castigar a China. Al preguntársele sobre la posibilidad de que Estados Unidos no pague su deuda a Pekín como sanción, el mandatario dijo que podría hacerlo "de manera diferente", como "introducir impuestos aduaneros", un método ya utilizado en la guerra comercial entre Estados Unidos y China de 2019.

Un virus de origen natural, según la inteligencia de los Estados Unidos

La ofensiva del presidente llega pocas horas después de un comunicado de la inteligencia estadounidense que, tras una investigación, llegó a la conclusión de que "el virus Covid-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente", contrariamente a lo que afirman algunos rumores. Pero esto no impide que Donald Trump insinúe que el Covid-19 podría ser un acto de represalia por parte de Pekín por su guerra comercial, explica nuestro corresponsal en San Francisco, Eric de Salve. Pekín tratará de promover la elección de su rival demócrata Joe Biden como presidente en noviembre porque "China no quiere que sea elegido", dijo Trump.

Estas acusaciones son refutadas por Pekín, que contraataca denunciando una táctica utilizada por el presidente estadounidense para desviar la atención de su gestión de la crisis sanitaria, que las autoridades chinas consideran calamitosa.

Además, Pekín se encargó de tratar de ridiculizar las críticas de Washington y su gestión de la pandemia, como puede verse en este tuit de la prensa oficial china publicado por la cuenta de la embajada del país asiático en París

Once Upon a Virus... pic.twitter.com/FY0svfEKc6 — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) April 30, 2020

“Las relaciones entre las dos superpotencias se están volviendo cada vez más tensas", señala nuestro corresponsal en Beijing, Zhifan Liu. La propaganda china no se queda atrás y sigue atacando a Washington. El miércoles, cuando China anunció que las dos sesiones de su Parlamento se celebrarían el 22 de mayo, el Global Times, un diario nacionalista, aprovechó la oportunidad para señalar que al mismo tiempo se había superado la marca del millón en los Estados Unidos.

En los medios de comunicación, Donald Trump no es el único objetivo de los ataques chinos. La CCTV, la estación de televisión estatal, ha atacado a Mike Pompeo y su mentalidad de la Guerra Fría durante cuatro ediciones consecutivas de su programa de noticias. El Secretario de Estado, que utiliza una y otra vez el término "virus chino", también se pronunció en contra de la detención de varios activistas pro-democracia en Hong Kong, tras las protestas del verano pasado contra la influencia china.

La última comunicación directa entre Trump y Xi Jinping tuvo lugar a finales de marzo, cuando los dos líderes se unieron frente a la pandemia. Fue una unidad de fachada mientras que las relaciones sino-estadounidenses han estado fluctuando desde la llegada del empresario a la Casa Blanca.

El nuevo coronavirus ha causado más de 230.000 muertes en todo el mundo, según la última cifra de muertos al 30 de abril. Es en Estados Unidos donde el Covid-19 se ha vuelto más mortífero, con 61.717 muertes y 1.054.261 casos, de acuerdo con las cifras oficiales.

