Más frágil que nunca, la OMS se reúne en una Asamblea General bajo tensión

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su Asamblea General del 17 al 21 de mayo, en momentos en que se enfrenta a la mayor crisis de su historia. Atacada y criticada por sus Estados miembros, se acerca a esta gran reunión más frágil que nunca, en el peor momento posible.

Por Simon Rozé

Es una historia de correos electrónicos enviados en la víspera de Año Nuevo. El 31 de diciembre de 2019, China, a través de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, advirtió oficialmente a la OMS de la aparición de varios casos de neumonía no identificados. Entonces se identifica un nuevo coronavirus. ¿Puede esta enfermedad emergente transmitirse de persona a persona? Las autoridades chinas dicen que no. Sin embargo, Taiwán certifica que el mismo día alertó a la organización del riesgo de esa transmisión. No fue hasta el 20 de enero de 2020 que la OMS reconoció que esta nueva enfermedad se transmite efectivamente entre los seres humanos.

¿Se han perdido tres semanas? Resulta que la OMS no reconoce a Taiwán como uno de sus estados miembros, en gran parte debido a la oposición de China, lo que explicaría por qué no hizo caso de esta alerta. De hecho, la relación entre Pekín y la organización cristaliza la mayor parte de las críticas que se le han hecho en esta crisis pandémica. ¿Está el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el jefe de la organización, bajo el control de los chinos? "La OMS realmente falló", escribió Donald Trump en un tweet el 7 de abril, resumiendo gran parte de las quejas contra la OMS. "Está financiada en gran parte por los Estados Unidos, pero está muy centrada en China”, se quejó. Aunque el Presidente de los Estados Unidos ha justificado su decisión de retirarse de la organización, esta crítica es sin embargo caricaturesca.

Una OMS dependiente

"La OMS es un organismo intergubernamental: ese es el quid de la cuestión", explica Auriane Guilbaud, del Centro de Investigaciones Sociológicas y Políticas de la Universidad de París 8. "El principal instrumento en el que se basa la organización es el Reglamento Sanitario Internacional adoptado por sus Estados Miembros en 1951 y revisado desde entonces. Estipula que los estados miembros deben informar sobre los eventos de salud pública que hayan identificado en su territorio. Por lo tanto, la OMS depende de sus Estados miembros y de la fiabilidad de su información”, señala.

Cabe entonces preguntarse, ¿ha sido fiable la información proporcionada por las autoridades chinas sobre este brote? "La OMS ha sido un poco inducida a error", dijo John MacKenzie al diario británico The Guardian. El asesor del comité de emergencia de la organización señaló que cuando China informó a la OMS el 31 de diciembre, sus científicos ya habían secuenciado el genoma del virus y sabían que se trataba de un nuevo coronavirus. Sin embargo, las autoridades de Pekín no lo confirmarían oficialmente hasta el 7 de enero, y el genoma completo no se compartiría con la comunidad internacional hasta el 12 de enero. Del mismo modo, John MacKenzie se pregunta sobre el balance de 59 casos reportados por China en la primera semana de 2020, "muy, muy lejos de lo que hubiéramos esperado".

En este contexto, ¿qué podría hacer la OMS? "Como la organización es intergubernamental, tiene que acercarse al Estado Miembro", explica Auriane Guilbaud. Por lo tanto, la OMS pidió permiso a China para enviar un equipo de científicos a la provincia de Hubei, el epicentro de la epidemia. Pekín se negó, "y la OMS no tiene poder de sanción", añade el investigador. No fue hasta el 8 de febrero que las autoridades chinas autorizaron la presencia de un equipo de observadores de la OMS en su territorio.

El Dr. Tedros nunca ha declarado públicamente la renuencia de China a cooperar. Incluso hizo lo contrario el 28 de enero, cuando se reunió con Xi Jinping a puerta cerrada y dos días después elogió los esfuerzos de China para contener la enfermedad: "Un nuevo modelo de control de la epidemia". Sin embargo, fue el 30 de enero que la OMS declaró el Covid-19 como una emergencia sanitaria internacional. Según Auriane Guilbaud, en esta secuencia, "la OMS desempeñó un papel de actor diplomático para preservar sus relaciones con sus estados miembros, incluida China. Fue una línea pragmática, era necesario preservar las relaciones".

El ejemplo del SARS

De hecho, al depender de su información, la Organización Mundial de la Salud siempre ha tratado a China con cuidado durante esta crisis. Sin embargo, no siempre ha desempeñado este papel. En noviembre de 2002, el Gobierno de China descubrió una nueva enfermedad respiratoria, el SRAS, en su suelo y no informó a la OMS. Pero en ese momento, bajo el impulso de su entonces Directora General, Gro Harlem Brundtland, la organización estaba vigilando los foros médicos chinos y, por lo tanto, era consciente de esta neumonía atípica. Con esta información en la mano, la OMS fue a los dirigentes chinos, quienes lo notificaron oficialmente poco después.

Gro Harlem Brundtland no temió entonces acusar públicamente a China de haberse guardado esa información para sí misma, impidiendo así que la epidemia se contuviera "si la OMS hubiera podido intervenir antes y enviar sus equipos sobre el terreno". Como resultado de estas declaraciones, Pekín cooperó rápidamente.

¿Por qué la OMS no ha adoptado la misma línea casi veinte años después? Probablemente porque ha perdido parte de su influencia. En 2003, a medida que la epidemia de SRAS se propagaba en varios países (Hong Kong, Vietnam y el Canadá), la organización emitió por primera vez una advertencia de no viajar a las zonas afectadas. Aunque la OMS no tiene autoridad para aterrizar aviones, se siguió este consejo.

Como resultado de este brote, la respuesta de la OMS se consideró en general un éxito. Sólo 26 países se vieron afectados por la enfermedad y murieron menos de 1.000 personas. "Brundtland hizo cosas que la OMS no tenía el mandato de hacer", recuerda David Fidler, un consultor de la organización. Y por una buena razón; no fue ni el tratamiento ni las vacunas quienes vencieron al SARS, sino el intercambio de información a nivel mundial, las restricciones de viaje, las políticas de detección y las políticas de aislamiento.

La oportunidad perdida

Desafortunadamente esta dinámica no volvió darse. Y esto pese a que hubo una oportunidad: "El Reglamento Sanitario Internacional de 1951 fue revisado a raíz del SRAS", explica Auriane Guilbaud. Algunas personas presionaron para dar a la OMS más latitud, pero al final prevaleció la línea opuesta. Varios países temían que se enfrentarían a las mismas restricciones que China si alguna vez se encontraban en la misma situación. Por ejemplo, en lo que respecta a la cuestión del cierre de fronteras, el Reglamento Sanitario Internacional revisado establece ahora que "los Estados Miembros se comprometen a prevenir la propagación internacional de enfermedades y a responder a ella con medidas sanitarias proporcionadas, sin interferir innecesariamente en los viajes y el comercio internacionales". Para Auriane Guilbaud, esta resolución poco entusiasta se explica por dos cosas: "En primer lugar, los Estados no deben sentirse discriminados, de lo contrario podrían dudar en informar de los acontecimientos de salud pública. En segundo lugar, no quieren ser condenados al ostracismo por la comunidad internacional porque se prohibiría comerciar con ellos”.

Nadie la escucha

Así, para la epidemia del Ébola en 2014, como para la epidemia de Covid-19, la OMS no ha pedido el cierre de las fronteras. "En 2014, algunos Estados las habían cerrado", recuerda Auriane Guilbaud. "La OMS los había criticado en su momento, creyendo que hacía más daño que bien”. Para la epidemia del Ébola, la OMS también tardó varios meses en declarar una emergencia. David Fidler cree que esto retrasó la ayuda internacional esencial y debilitó enormemente el liderazgo de la OMS. Esta falta es evidente hoy en día: "Muchos Estados ya no siguen sus recomendaciones", analiza Auriane Guilbaud.

Richard Horton, el editor en jefe de la prestigiosa revista médica The Lancet va más allá: "Los estados, en particular los occidentales, no han escuchado. Más bien, no trataron de entender lo que estaba sucediendo en China a principios de 2020. Así pues, la declaración de una pandemia el 11 de marzo puede considerarse puramente retórica para empujar a los Estados miembros de la OMS a hacer más, dado que la emergencia sanitaria internacional ya les estaba obligando a reaccionar”.

De hecho, la organización siempre ha reiterado algunos principios sencillos que deben aplicar los Estados: reducir la exposición del público a la enfermedad, en particular identificando todas las cadenas de contaminación. "Debemos hacer tests, tests, test ", el Dr. Tedros ha estado repitiendo durante varios meses. Y nadie lo ha escuchado, con la excepción de Corea del Sur y Alemania. La mayoría de los países occidentales han demostrado ser deficientes en este ámbito hasta el punto de una cuarentena inevitable - algunos países incluso apuestan por una supuesta inmunidad de población contra todas las recomendaciones.

La OMS también se enfrenta a la desaparición casi total de la cooperación internacional en materia de salud, excepto en el ámbito científico. Imágenes de gobiernos requisando máscaras a expensas de otros países, otros compitiendo por quedarse prioritariamente con una vacuna... No faltan ejemplos y por supuesto está la retirada estadounidense de la organización. Por el momento, se trata de una suspensión, pero Estados Unidos aporta el 15% del presupuesto de la OMS. Por lo tanto, esto tendrá inevitablemente un impacto en los programas, al tiempo que paradójicamente dará a China más libertad de acción, precisamente lo que Washington está denunciando con esta retirada. Sin embargo, la cooperación internacional es esencial en las epidemias: "Lograr que la información circule es esencial, y es un reto. Tenemos que conseguir que 194 Estados Miembros trabajen juntos, y alguien tiene que estar ahí para cumplir ese papel. La OMS es la única organización sanitaria con vocación universal", recuerda Auriane Guilbaud.

Una Asamblea General bajo el signo de Covid-19

Por lo tanto, con este papel debilitado, la Organización Mundial de la Salud se acercará a su Asamblea General del 17 al 21 de mayo. Normalmente dedicado a cuestiones de gobernanza, es probable que se dedique enteramente a la pandemia de Covid-19. Además, "debería ser un encuentro virtual", anticipa Auriane Guilbaud. "Es una lástima porque en tiempos normales, muchas discusiones tienen lugar en pasillos, y no será posible. No obstante, será muy interesante seguirlo, habrá que ver cómo se posicionan los Estados Miembros en relación con el Director General, si es apoyado”.

Después de cada epidemia, la OMS siempre lleva a cabo una evaluación de los acontecimientos pasados. Las lecciones se aprenden y conducen a medidas de diversa magnitud. La organización parece ahora más frágil que nunca. ¿Qué pasará mañana? ¿Aceptarán sus Estados Miembros darle más libertad de acción? "Todavía estamos en medio de una crisis. Estas medidas serán para después", concluye Auriane Guilbaud.

